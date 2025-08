Chiều 4/8, hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới” diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng CAND

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, lực lượng CAND được thành lập trong những ngày đầu của Cách mạng tháng Tám năm 1945, luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trải qua gần một thế kỷ, lực lượng CAND không ngừng phát triển về tổ chức, phẩm chất và năng lực chiến đấu. Trong mọi hoàn cảnh, CAND luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu kiên cường, giữ vững truyền thống tốt đẹp và bản chất cách mạng.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: H.Nam

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, các “điểm nóng” tiềm ẩn nguy cơ lan rộng và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày một gia tăng, yêu cầu tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đối với nước ta, những thành tựu đạt được sau gần 40 năm đổi mới đã tạo ra thế và lực để đất nước vững chắc bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ Đảng ta xác định vẫn còn hiện hữu. Đó là: Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tình trạng tham nhũng chưa được đẩy lùi; Sự xuống cấp của một số giá trị văn hóa và đạo đức, những mâu thuẫn, bức xúc trong xã hội còn diễn biến phức tạp; Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định; Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý, tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng CAND, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Theo ông Nghĩa, có 6 nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện quyết liệt. Trong đó, ông nhấn mạnh cần tăng cường đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hoá, làm trong sạch nội bộ, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, lực lượng công an tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực mới như an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm phi truyền thống. Tăng cường đầu tư trang bị kỹ thuật, ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ công tác chiến đấu, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi

Tại hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: H.Nam

Theo Bộ trưởng Công an, 80 năm qua, các thế hệ CAND luôn “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những chiến công, thành tích ấy không chỉ là biểu tượng của lòng trung thành và dũng cảm, mà còn là tài sản vô giá, là di sản tinh thần quý báu của lực lượng CAND.

Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng, trong gần 40 năm đổi mới, lực lượng CAND luôn chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. CAND làm tốt vai trò tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định chính sách đối nội, đối ngoại và bảo vệ an ninh, trật tự quốc gia.

Đặc biệt, CAND đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa; đồng thời triển khai quyết liệt các mặt công tác về an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh mạng…

Song song đó, lực lượng CAND cũng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm có tổ chức, ma túy, tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao…; đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng lực lượng CAND không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là yêu cầu cấp bách để bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Vì vậy, cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp cần tập trung thực hiện tốt 4 nội dung, giải pháp.

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ trước hết hiện đại về con người theo phương châm "người trước, súng sau", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình công an 3 cấp, theo đúng định hướng "Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở".

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; hoàn thiện mô hình hành chính phục vụ trong quản lý Nhà nuớc về an ninh, trật tự, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, tăng cường tiềm lực an ninh quốc gia; gia tăng đóng góp duy trì hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Theo Bộ trưởng Công an, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, việc xây dựng lực lượng CAND “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là nền tảng vững chắc để đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, với thế và lực ngày càng được củng cố.