Sự kiện 'đêm 30 của chứng sĩ'

Đêm 15/9 (giờ Việt Nam), một sự kiện quan trọng đã diễn ra tại London, Vương quốc Anh, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư chứng khoán Việt Nam: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited (FTSE), dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE)...

Thỏa thuận đánh dấu bước thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Sự kiện này được nhiều nhà đầu tư ví như “đêm 30 Tết của các chứng sĩ”.

Việc ký kết MOU với FTSE Russell, một tổ chức xếp hạng uy tín thuộc Tập đoàn LSE, là bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, từ cận biên lên mới nổi thứ cấp. FTSE Russell sẽ có thông báo phân loại chính thức trong đợt công bố hàng năm vào tháng 10.

Đây không chỉ là cột mốc về mặt kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa chiến lược, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Đoàn Việt Nam tại London ký kết với FTSE. Ảnh: UBCKNN

Giới đầu tư đón nhận sự kiện này với sự hào hứng lớn. Ngay trong phiên giao dịch sáng 16/9, dòng tiền đổ vào mạnh mẽ đã đẩy chỉ số VN-Index tăng hơn 12 điểm (+0,8%), tiến sát mốc 1.700 điểm. Động thái này phản ánh kỳ vọng của thị trường về một giai đoạn tăng trưởng mới, với tiềm năng thu hút dòng vốn quốc tế khi Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu nâng hạng trong năm 2025.

Tuy nhiên, một số ý kiến thận trọng cho rằng sự kiện này có thể đã được thị trường phản ánh trước đó. Nhiều tổ chức và nhà đầu tư cá nhân đã đặt cược vào tin nâng hạng từ trước, dẫn đến khả năng chốt lời khi thông tin chính thức được công bố.

Thêm vào đó, động thái bán ròng mạnh hơn 5.000 tỷ đồng của khối ngoại trong tuần 8-12/9 và phiên đầu tuần 15/9 với hơn 1.400 tỷ đồng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu, khiến thị trường cần thêm thời gian để ổn định và hấp thụ thông tin.

Triển vọng TTCK trong bối cảnh bất động sản tiềm ẩn rủi ro

TTCK Việt Nam gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc. Theo Bộ Tài chính, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 352 tỷ USD (số liệu tính đến cuối năm 2024), tương đương khoảng 79,5% GDP ước tính 2024.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh, với một số phiên ghi nhận giá trị giao dịch vượt 3 tỷ USD. Giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm đạt hơn 1,1 tỷ USD/phiên, đưa Việt Nam vào nhóm thị trường sôi động nhất khu vực ASEAN.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Việt Nam đã triển khai nhiều cải cách mạnh mẽ, ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách để đáp ứng 9 tiêu chí bắt buộc và 2 tiêu chí tham khảo của FTSE Russell, hướng tới mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp ngay trong năm 2025.

Bà Julia Hoggett, Tổng Giám đốc LSE, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của TTCK Việt Nam. Bà nhấn mạnh, việc ký kết MOU giữa VNX và FTSE không chỉ hỗ trợ cải thiện hạ tầng thị trường mà còn thúc đẩy các sáng kiến như phát triển chỉ số, áp dụng chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin, và tăng trưởng bền vững (ESG).

Ngoài ra, Việt Nam đang học hỏi kinh nghiệm từ LSE để phát triển các sản phẩm mới như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, và công cụ phái sinh, qua đó đa dạng hóa danh mục đầu tư.

TTCK sôi động và có triển vọng khá tươi sáng trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác đang kém hấp dẫn, đặc biệt là thị trường bất động sản. Giá bất động sản tại Hà Nội và TPHCM đã tăng rất mạnh, đặc biệt ở phân khúc chung cư cao cấp, đất thổ cư, và đất nền.

Tại Hà Nội, giá đất thổ cư ở nhiều khu vực tăng gấp rưỡi chỉ trong một năm, trong khi giá căn hộ trung bình đạt 80 triệu đồng/m2, tương đương 4 tỷ đồng/căn. Tại TPHCM, tình trạng cũng diễn ra tương tự. Các tỉnh thành lân cận, đô thị vệ tinh, và khu vực có hạ tầng phát triển cũng chứng kiến “sóng” giá đất mạnh mẽ.

Mức giá bất động sản cao chót vót tiềm ẩn nhiều rủi ro: nguy cơ “sốt ảo” và đầu cơ, thanh khoản giảm do người mua khó tiếp cận, và đặc biệt là nguy cơ bong bóng bất động sản nếu thiếu các biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Trong khi đó, tiền vẫn được bơm mạnh vào nền kinh tế nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng, lãi suất ở mức thấp và đầu tư công mạnh mẽ, nhiều dự án lớn được đồng loạt khởi công...

Mặc dù vậy, ngoài những tác động tích cực từ việc nâng hạng TTCK, một số chuyên gia lưu ý rằng các quỹ theo dõi chỉ số FTSE Emerging Markets (EM) không nhiều, đặc biệt ở nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

Hơn nữa, dòng tiền khối ngoại đang diễn biến kém tích cực, với xu hướng bán ròng mạnh trong các tuần gần đây. Điều này cho thấy việc nâng hạng, dù là bước tiến lớn, chưa chắc đảm bảo dòng vốn ngoại sẽ đổ vào ồ ạt.

Ngoài ra, tâm lý “buy the rumor, sell the news” (bán khi tin ra) có thể khiến thị trường điều chỉnh khi tin nâng hạng chính thức được công bố, dự kiến vào tháng 10/2025.