Học phí như công lập, chỉ từ 116 triệu đồng cho cả lộ trình

Trong bối cảnh chi phí học tập và sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều gia đình không chỉ quan tâm học phí của học kỳ đầu tiên mà bắt đầu tính toán tổng chi phí cho cả khóa học.

Theo ThS.LS Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định, năm 2026 nhà trường áp dụng mức học phí từ 1-1,4 triệu đồng/tín chỉ (tùy ngành), tương đương nhiều trường đại học công lập. Đồng thời, GDU triển khai chính sách giảm 20% học phí toàn khóa đối với thí sinh đủ điều kiện, giúp tổng học phí chỉ từ 116 triệu đồng cho toàn bộ chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, quỹ học bổng dành cho tân sinh viên năm 2026 do các doanh nghiệp đồng hành tài trợ có tổng giá trị 25 tỷ đồng, gồm 1.837 suất học bổng từ 20%, 50% đến 100% học phí học kỳ I dành cho tân sinh viên học lực tốt và đến từ vùng chịu thiệt hại bởi bão lũ năm 2025.

Phụ huynh, học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường Đại học Gia Định.

Đưa con từ Lâm Đồng đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường Đại học Gia Định, bà Đinh Thị Dung cho biết gia đình dành nhiều thời gian tìm hiểu chính sách học phí trước khi đưa ra quyết định.

"Gia đình tôi không khá giả nên phải tính đường dài. Điều chúng tôi quan tâm là liệu có đủ khả năng đồng hành cùng con đến ngày tốt nghiệp, chứ không chỉ học phí của năm đầu", bà Dung chia sẻ.

Không chỉ riêng bà Dung, nhiều phụ huynh hiện nay cũng có xu hướng tính toán tổng chi phí cho cả lộ trình học đại học thay vì chỉ nhìn vào mức học phí của năm nhất.

Học giữa trung tâm, thuận tiện học và làm

Hiện Trường Đại học Gia Định đào tạo tại một cơ sở duy nhất nằm tại khu vực phát triển kinh tế, gần Sân bay Tân Sơn Nhất (số 371 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TPHCM). Vị trí này giúp sinh viên thuận tiện di chuyển, đồng thời dễ dàng tiếp cận các cơ hội thực tập, làm thêm và trải nghiệm doanh nghiệp.

Nhà trường cũng bố trí ký túc xá ngay trong khuôn viên, góp phần giảm áp lực thuê trọ đối với sinh viên ngoại tỉnh. Với mức giá dưới 1,5 triệu đồng mỗi tháng, sinh viên có thể ở trong căn hộ diện tích từ 35 m2 đến gần 70 m2 cùng nội thất cơ bản.

Không gian học tập và các tiện ích dành cho sinh viên Trường Đại học Gia Định.

Với nhiều sinh viên, lợi thế này ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chọn trường. Em Trần Công Thịnh (Đắk Lắk), sinh viên năm nhất ngành Truyền thông đa phương tiện, cho biết em từng cân nhắc một trường đại học ở khu vực ngoại thành vì nghĩ sẽ tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, nam sinh quyết định chọn Trường Đại học Gia Định.

"Em muốn học ở khu vực trung tâm để thuận tiện tìm việc làm thêm và có thêm trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, học phí phù hợp và chương trình đào tạo 3 năm cũng giúp em giảm bớt áp lực tài chính”, Thịnh nói.

Tiếp cận doanh nghiệp từ năm đầu

Bên cạnh học phí và môi trường học tập, cơ hội nghề nghiệp cũng là yếu tố được nhiều thí sinh quan tâm khi chọn trường đại học.

Một trong những điểm đáng chú ý tại GDU là lộ trình đào tạo từ 3 năm, kết hợp đẩy mạnh hoạt động kiến tập, thực tập ngay từ năm đầu để sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Theo ThS.LS Trịnh Hữu Chung, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng vẫn là một trong những "điểm nghẽn" của thị trường lao động. Chính vì vậy, GDU tăng cường kết nối doanh nghiệp ngay trong quá trình đào tạo nhằm giúp sinh viên có thêm trải nghiệm thực tế và thích ứng nhanh hơn sau khi tốt nghiệp.

Hiện Trường Đại học Gia Định hợp tác với hơn 300 doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tham quan, kiến tập và thực tập từ những năm đầu đại học. Theo khảo sát của Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 96,8%.

Sinh viên GDU tham quan trải nghiệm thực tế tại Nhà máy Bình An, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Giữa "ma trận" thông tin tuyển sinh, nhiều thí sinh hiện không còn chỉ quan tâm đến điểm chuẩn hay danh tiếng của một trường đại học. Thay vào đó, học phí, trải nghiệm học tập và cơ hội nghề nghiệp đang trở thành những tiêu chí quan trọng khi đưa ra quyết định. Đây cũng là những định hướng mà Trường Đại học Gia Định theo đuổi trong nhiều năm qua.

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Gia Định xét tuyển 54 ngành và chuyên ngành theo 5 phương thức. Mới đây, nhà trường công bố mức điểm sàn từ 15 điểm đối với nhiều nhóm ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông, Quản trị, Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế, đồng thời mở rộng đào tạo sang lĩnh vực sức khỏe.

Thí sinh đăng ký xét tuyển tại https://dutuyen.giadinh.edu.vn hoặc liên hệ 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18 để được tư vấn và tìm hiểu thông tin tuyển sinh.

(Nguồn: Trường Đại học Gia Định)