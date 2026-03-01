1. Trường ĐH Y Dược TPHCM: Mặt bằng học phí cao

Hiện trường chưa công bố học phí năm 2026. Tuy nhiên, theo phương án tuyển sinh và học phí năm 2025, ngành Răng – Hàm – Mặt có mức cao nhất 84,7 triệu đồng/năm; tiếp đến là ngành Y khoa 82,2 triệu đồng/năm; ngành Dược học 60,5 triệu đồng/năm.

Các ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Hóa dược có mức 50 triệu đồng/năm. Nhóm ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y tế công cộng cùng mức 46 triệu đồng/năm. Ngành Công tác xã hội có học phí thấp nhất, khoảng 30 triệu đồng/năm.

2. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Học phí tăng gấp rưỡi

Trường vừa quyết định tăng học phí năm học 2026 lên gấp rưỡi so với năm 2025, dao động từ 41 đến 81 triệu đồng/năm. Mức cao nhất 81 triệu đồng/năm áp dụng cho ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt.

Các ngành Dược học và Y học cổ truyền có mức học phí 68 triệu đồng/năm; nhóm ngành còn lại là 47 triệu đồng/năm.

So với năm 2025, khi học phí toàn trường ở mức 41,8–55,2 triệu đồng/năm, mức tăng năm 2026 được xem là khá mạnh.

Nhà trường dự kiến lộ trình tăng học phí tối đa 10% mỗi năm cho các khóa tiếp theo.

3. Trường ĐH Y Dược Cần Thơ: Khoảng hơn 60 triệu/năm

Học phí hệ chính quy (áp dụng với sinh viên trúng tuyển từ năm học 2022–2023 trở về sau) được tính theo tín chỉ, quy đổi khoảng 61 triệu đồng/năm tùy ngành.

Ngành Bác sĩ Y khoa và Bác sĩ Răng hàm mặt có mức cao nhất 1.983.000 đồng/tín chỉ; thấp nhất là các ngành Cử nhân Hộ sinh, Y tế công cộng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Dinh dưỡng với 1.358.000 đồng/tín chỉ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với hệ liên thông chính quy từ năm học 2025–2026, học phí theo tín chỉ tương đương hệ chính quy khóa mới; cao nhất 2.380.000 đồng/tín chỉ (Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Y khoa Campuchia), thấp nhất 1.858.000 đồng/tín chỉ (Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học).

Các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội có học phí cao hơn hệ chính quy; ngành Dược sĩ đại học cao nhất 2.353.000 đồng/tín chỉ, một số ngành cử nhân thấp nhất 1.630.000 đồng/tín chỉ.

Chương trình đào tạo sinh viên quốc tế bằng tiếng Việt có mức tương đương hệ đặt hàng xã hội; chương trình tiếng Anh khoảng 119,9 triệu đồng/năm, với mức 4.828.000 đồng/tín chỉ cho các ngành Bác sĩ Y khoa, Răng hàm mặt, Dược sĩ đại học.

Với sinh viên trúng tuyển từ năm học 2021–2022 trở về trước, học phí thấp hơn đáng kể: Ngành Dược sĩ đại học 1.421.000 đồng/tín chỉ; các ngành Bác sĩ Y khoa, Răng hàm mặt 1.382.000 đồng/tín chỉ; Bác sĩ Y học dự phòng, Y học cổ truyền 1.187.000 đồng/tín chỉ; các ngành cử nhân Điều dưỡng, Xét nghiệm y học, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học 1.126.000 đồng/tín chỉ; thấp nhất là Cử nhân Y tế công cộng 950.000 đồng/tín chỉ.

4. Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TPHCM)

Mức học phí dự kiến: Ngành Y khoa 70 triệu đồng/năm; Răng – Hàm – Mặt 62,2 triệu đồng/năm; Dược học và Y học cổ truyền 55,2 triệu đồng/năm; ngành Điều dưỡng 41,8 triệu đồng/năm.

Nhìn chung, học phí các trường y dược công lập phía Nam tiếp tục duy trì ở mức cao, trong đó Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là đơn vị ghi nhận mức tăng đáng chú ý nhất trong năm học 2026 với mức tăng cao gấp 1,5 lần so với năm 2025.