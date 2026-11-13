Với mô hình học tập giai đoạn đầu tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang Australia, New Zealand hoặc Canada, Global Pathways mang đến lựa chọn du học bậc cử nhân cho học sinh có kế hoạch nhập học năm 2027.

Xét tuyển vào lộ trình cử nhân, khởi đầu tại Việt Nam

Học sinh có kế hoạch du học năm 2027 có thể tìm hiểu chương trình Global Pathways (GP) tại Viện Đào tạo Quốc tế ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM.

Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập và năng lực tiếng Anh, chương trình kết nối người học với 17 trường đại học đối tác thuộc top 1% thế giới, mở ra lộ trình học tập tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp ra nước ngoài.

Tân sinh viên chương trình Global Pathways năm 2026-2027 - Ảnh: GP

Global Pathways là chương trình xét tuyển thẳng du học bậc cử nhân do ISB cùng các đại học top 1% thế giới thiết kế. Sinh viên học giai đoạn đầu tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp để hoàn thành chương trình và nhận bằng từ đại học đối tác.

Tại Australia, phần lớn các đại học, đặc biệt những trường top, chỉ áp dụng xét tuyển vào thẳng chương trình cử nhân với học sinh Việt Nam thuộc danh sách trường THPT được công nhận. Học sinh ngoài danh sách sẽ cần một lộ trình khác để vào thẳng chương trình cử nhân ở các trường này.

Với chương trình Global Pathways, học sinh có thể tiếp cận lộ trình vào học thẳng tại các trường đối tác top 1% với lộ trình bắt đầu tại Việt Nam sau đó chuyển tiếp du học. Người học sẽ không phải dành thêm thời gian cho một khóa dự bị đại học riêng nào, qua đó tối ưu được thời gian.

Đại học Macquarie, một trong các trường đại học đối tác của chương trình Global Pathways tại Australia - Ảnh: GP

Với các kỳ nhập học năm 2027, giai đoạn học tập tại Việt Nam được thiết kế nhằm giúp sinh viên tích lũy kiến thức chuyên môn, tín chỉ và chuẩn bị năng lực cần thiết trước khi sang nước ngoài. Các học phần trong nước được xây dựng phù hợp với lộ trình đào tạo, có sự công nhận của các trường đại học đối tác.

Chẳng hạn, chương trình Global Pathways chuyển tiếp tại Đại học Monash hiện có mô hình một năm tại Việt Nam và hai năm tại Australia, hoặc một năm rưỡi ở mỗi giai đoạn. Sinh viên học theo kế hoạch đã chọn, đáp ứng điều kiện chuyển tiếp rồi tiếp tục chương trình tại Monash.

Mạng lưới Global Pathways hiện gồm các trường như Monash, Queensland, Macquarie, Western Sydney, Wollongong tại Australia; Waikato, Massey tại New Zealand; Dalhousie, New Brunswick tại Canada. Danh mục có hơn 20 bằng cấp và hơn 125 chuyên ngành để người học tìm hiểu theo mục tiêu của mình.

Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ nhập học năm 2027

Năm 2027, Global Pathways công bố các kỳ nhập học tiếp theo trong năm 2027, đặc biệt quan trọng là đợt tháng 9/2027. Học sinh, phụ huynh có thể tìm hiểu trường, ngành và điều kiện xét tuyển để chuẩn bị hồ sơ cho kỳ dự kiến.

Chương trình xét kết quả học tập THPT với GPA từ 8.0 trở lên, kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Ứng viên cần đạt điểm chuẩn theo phương thức đã chọn. Sinh viên đang học đại học trong và ngoài nước được xem xét chuyển tiếp theo từng trường hợp.

Phụ huynh tại TP.HCM tìm hiểu các lộ trình trong chương trình Global Pathways - Ảnh: GP

Về tiếng Anh, ứng viên có thể dùng IELTS Academic từ 6.5, từng kỹ năng từ 6.0; TOEFL iBT 82, với điểm tối thiểu Viết 21, Đọc 13, Nói 18, Nghe 13; hoặc PTE Academic từ 59, các kỹ năng giao tiếp từ 50.

Một phương án khác là hoàn thành các lớp tiếng Anh học thuật EAP theo kết quả kiểm tra đầu vào, đồng thời có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Sau xét tuyển, tùy trường, ngành và lộ trình, sinh viên học từ 5 đến 21 môn tại Việt Nam. Nội dung có các môn cơ sở như kinh tế, kế toán, quản trị, marketing và kỹ năng học thuật trong kinh doanh.

Đại diện GP cho biết, sinh viên được tư vấn 1-1 để xây dựng kế hoạch học tập ở từng giai đoạn. Lựa chọn môn sẽ gắn với bằng cấp, chuyên ngành và yêu cầu của trường dự kiến chuyển tiếp.

Chia sẻ về trải nghiệm tìm hiểu chương trình, bạn Bùi Lê Anh Thư, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết Global Pathways giúp bạn chuẩn bị kiến thức và làm quen với môi trường học tập bằng tiếng Anh trước khi du học.

“Nhờ vậy, khi chuyển tiếp, mình sẽ nắm rõ hơn chương trình học của Australia, kỳ vọng của giảng viên, từ đó lập chiến lược học tập tốt hơn”, Anh Thư chia sẻ.

Bên cạnh chương trình học thuật, sinh viên còn có cơ hội tìm hiểu môi trường đại học thông qua các buổi Uni Chat với giảng viên và cựu sinh viên của các trường đối tác. Trước khi lên đường, chương trình Pre-Departure cung cấp thông tin cần thiết về trường học, chỗ ở và cuộc sống tại quốc gia tiếp nhận.

Phụ huynh và học sinh quan tâm đến chương trình, điều kiện xét tuyển và các kỳ nhập học năm 2027 có thể truy cập website globalpathways.edu.vn hoặc liên hệ bộ phận tuyển sinh tại số 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM; điện thoại (028) 3622 1818.

(Nguồn: Viện Đào tạo Quốc tế ISB)