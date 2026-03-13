Triển lãm dự kiến quy tụ hơn 700 gian hàng, hơn 40.000 sản phẩm sẵn sàng xuất khẩu, thu hút trên 12.000 nhà mua hàng chuyên nghiệp đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguồn: Ban tổ chức Global Sourcing Fair Việt Nam

Sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang thúc đẩy các nhà mua hàng chuyển đơn hàng sang những quốc gia có năng lực sản xuất ổn định như Việt Nam. Nhu cầu tìm kiếm nhà cung ứng từ Mỹ, Canada, Úc và Đông Nam Á ngày càng tăng, trong khi những điều chỉnh thuế quan tại một số thị trường lớn cũng mở ra cơ hội để hàng Việt nâng cao sức cạnh tranh.

Nguồn: Ban tổ chức Global Sourcing Fair Việt Nam

Trong bối cảnh đó, Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 trở thành nền tảng kết nối giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, giảm rủi ro phụ thuộc và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hệ sinh thái “sản phẩm sẵn sàng xuất khẩu” toàn diện

Một trong những điểm nổi bật của Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 là hệ sinh thái nhà sản xuất đã sẵn sàng cho xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Điều này giúp các nhà mua hàng dễ dàng tìm kiếm đối tác phù hợp và rút ngắn quá trình đánh giá nhà cung ứng.

Nguồn: Ban tổ chức Global Sourcing Fair Việt Nam

Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 quy tụ hệ sinh thái nhà sản xuất thuộc 4 ngành hàng mũi nhọn:

Thời trang & Phụ kiện: Dệt may & May mặc, Phụ kiện thời trang, Túi & Hành lý, Dệt may gia đình, Chăm sóc cá nhân & Sức khỏe.

Nội thất & Quà tặng: Nhà cửa, Nội thất & Sản phẩm trang trí, Thủ công mỹ nghệ, Quà tặng & Đồ trang trí lễ hội, Thiết bị điện tử & Gia dụng, Dụng cụ làm vườn, Đồ chơi & Thiết bị chơi game.

Điện tử & Thiết bị gia dụng: Thiết bị âm thanh & Video, Máy tính & Trò chơi điện tử, Thiết bị di động & Phụ kiện, Thiết bị điện tử ô tô, Nhà thông minh & Đồ gia dụng.

In ấn & Bao bì: Bao bì, Giấy & Văn phòng phẩm.

Các doanh nghiệp tham gia đều hướng đến tiêu chuẩn quốc tế, vật liệu bền vững, năng lực OEM/ODM linh hoạt và giao hàng nhanh, giúp nhà mua hàng rút ngắn quá trình thẩm định và nhanh chóng quyết định hợp tác.

Khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Năm nay, triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 nhận được sự hỗ trợ từ nhiều hiệp hội thương mại và các tổ chức quốc tế, bao gồm các phòng thương mại và hiệp hội doanh nghiệp như Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Da giày - Túi xách TP.HCM, Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, Phòng Thương mại Úc tại Việt Nam, Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam…

Nguồn: Ban tổ chức Global Sourcing Fair Việt Nam

Sự đồng hành của các đối tác góp phần mở rộng mạng lưới kết nối, thu hút các đoàn nhà mua hàng quốc tế, chuỗi bán lẻ và nhà phân phối lớn đến giao thương tại triển lãm. Đến nay, Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 đã ghi nhận sự tham gia của nhiều nhà mua hàng và bán lẻ tiêu biểu như MM Mega Market, Coppel, Target, Walmart Sourcing, Carrefour, Kohnan Vietnam, El Corte Inglés, Li & Fung, Adidas, Birgma Asia, Staples, Dollar General, Test Rite International, Wahl Clipper Corporation cùng nhiều doanh nghiệp trong bốn ngành hàng trọng điểm. Sự hiện diện của các nhà mua hàng lớn khẳng định sức hút ngày càng gia tăng của Việt Nam trên bản đồ cung ứng toàn cầu.

Nguồn: Ban tổ chức Global Sourcing Fair Việt Nam

Trong giai đoạn tái cấu trúc thương mại toàn cầu 2026-2030, Việt Nam đang dần chuyển từ điểm đến sản xuất thay thế thành đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế. Năng lực sản xuất nâng cao, tiêu chuẩn tiệm cận quốc tế và khả năng đáp ứng linh hoạt giúp doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà mua hàng toàn cầu.