Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử Việt Nam bùng nổ với quy mô vượt 25 tỷ USD năm qua - tăng trưởng 20% so với dự báo 22 tỷ USD từ báo cáo "e-Economy SEA 2024" của Google, Temasek và Bain & Company - các doanh nhân bán lẻ lớn đang đứng trước cơ hội vàng để mở rộng quy mô. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không nằm ở doanh số, mà ở việc kiểm soát kho bãi: sai sót xử lý đơn hàng, tồn kho lệch lạc, và rủi ro phạt từ các sàn thương mại điện tử (TMĐT) có thể "ngốn" hàng triệu đồng mỗi tháng, làm chậm chân doanh nghiệp trong cuộc đua cạnh tranh khốc liệt.

Đó chính là lý do Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ hậu cần Gobox phát triển và giới thiệu Gobox WMS - giải pháp quản lý kho thông minh, được thiết kế dành riêng cho các nhà bán lẻ lớn, giúp biến kho hàng từ "gót chân Achilles" thành lợi thế chiến lược.

Hãy tưởng tượng: Từ một hệ thống lộn xộn, kho của bạn giờ đây hoạt động như một cỗ máy chính xác, với camera giám sát thời gian thực và tối ưu hóa đường đi di chuyển, giúp nhân viên đóng gói nhanh gấp 3 lần mà không một sai sót. "Sau 6 tháng triển khai thử nghiệm, chúng tôi chứng kiến tỷ lệ lỗi đơn hàng giảm từ 15% xuống chỉ 2%, đồng thời tốc độ xử lý tăng vọt gấp ba. Đây không chỉ là công cụ, mà là 'người bạn đồng hành' giúp doanh nghiệp chúng tôi chinh phục các mùa sale lớn," anh Trần Trung Mạnh, Co-founder Gobox, tự hào chia sẻ.

Giao diện bảng điều khiển quản lý kho hàng. Ảnh: WMS

Kết quả thực tế từ các doanh nghiệp lớn đã áp dụng Gobox WMS nói lên tất cả:

● Tăng độ chính xác đơn hàng lên 99.9%: Không còn lo lắng về lỗi đóng sai, thiếu hoặc mất hàng - tiết kiệm đến 90% chi phí khắc phục.

● Tăng tốc đóng gói gấp 3 lần: Quy trình tự động hóa giúp xử lý hàng nghìn đơn mỗi ngày mà không cần tăng nhân sự.

● Giảm 35% chi phí vận hành kho: Tối ưu hóa nguồn lực, từ nhân sự đến không gian lưu trữ, mang lại lợi nhuận cao hơn ngay lập tức.

Anh Nguyễn Trần Hoàn - CTO Gobox, nhấn mạnh: "Tính năng kết nối đa sàn của Gobox WMS đồng bộ tồn kho và đơn hàng từ mọi nền tảng vào một dashboard duy nhất, giải quyết triệt để vấn đề overselling. Hơn nữa, tự động hóa pick-pack-ship - từ chia đơn, tạo lệnh pick đến kiểm soát đóng gói - đẩy tính chính xác lên mức đỉnh cao 99.9%. Đặc biệt, tính năng tạm giữ tồn kho cho flash sale giúp doanh nghiệp bạn chủ động 'khóa' hàng hóa, tránh hủy đơn đột ngột và giữ chân khách hàng trung thành".

Gobox WMS đã chứng minh giá trị qua hành trình đồng hành cùng các "ông lớn" bán lẻ như Levents, TheBadGod, Minz Store, ChengLoveHair - những thương hiệu xử lý hàng nghìn đơn mỗi ngày trên Shopee và TikTok Shop. Dù quy mô lớn hay đa dạng mô hình, giải pháp này đều linh hoạt mở rộng, cho phép bạn giám sát kho từ bất kỳ đâu chỉ với kết nối internet - lý tưởng cho doanh nhân bận rộn như bạn, luôn di chuyển giữa các chiến dịch mở rộng.

Team phát triển sản phẩm khảo sát tình hình thực tế tại kho hàng. Ảnh: Gobox WMS

Sự khác biệt của Gobox WMS không chỉ ở công nghệ, mà ở sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của doanh nhân bán lẻ lớn: từ quản lý tồn kho thời gian thực, kết nối đa kho-đa sàn, đến tự động hóa toàn diện. Ban đầu là phần mềm nội bộ của Gobox, nay nó đã trở thành "vũ khí bí mật" cho cộng đồng doanh nghiệp TMĐT, đặc biệt trong các mùa cao điểm như 11.11 hay Black Friday.

