Ultra S25 không chỉ là thiết bị thu âm, mà là bước đệm giúp các nhà sáng tạo nội dung nâng tầm chuyên nghiệp - Nơi công nghệ hiện đại và cảm xúc chân thật hòa quyện, mang đến trải nghiệm sáng tạo vượt trội trong từng chi tiết.

Gochek - Kiến tạo nền tảng cho sự sáng tạo chuyên nghiệp

Với sứ mệnh đồng hành và tiếp sức cho thế hệ sáng tạo mới, GoChek tự hào trở thành nhà tài trợ TikTok Awards 2025, sự kiện thường niên có sức ảnh hưởng hàng đầu trong cộng đồng sáng tạo nội dung Việt Nam. Đây là nơi tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất, những người không ngừng lan tỏa cảm hứng và góp phần định hình xu hướng sáng tạo của kỷ nguyên số.

Sự hợp tác giữa GoChek và TikTok Awards không chỉ đơn thuần là sự kết nối giữa hai thương hiệu, mà còn là sự đồng điệu trong tầm nhìn và giá trị của nội dung chân thật. Cả hai cùng chia sẻ khát vọng kiến tạo một không gian sáng tạo mở, nơi mỗi Creator được tự do thể hiện chính mình, nuôi dưỡng đam mê và trưởng thành trong hành trình chuyên nghiệp hóa nội dung.

GoChek tin rằng sáng tạo không chỉ là năng khiếu mà còn là hành trình trưởng thành của mỗi con người, nơi dám khác biệt, dám kể câu chuyện của mình và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Trên hành trình đó, GoChek mong muốn không chỉ mang đến thiết bị công nghệ tiên tiến, mà còn mang đến nguồn cảm hứng và niềm tin. Mỗi Creator đều có thể làm chủ giọng nói, cảm xúc và sức ảnh hưởng của mình.

Ultra S25 chính là minh chứng sống động cho triết lý ấy: Một sản phẩm được tạo ra từ tinh thần đổi mới, từ sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người sáng tạo và từ khát vọng đồng hành cùng Creator Việt. Không chỉ là chiếc micro thu âm, Ultra S25 là công cụ để nâng tầm bản sắc, chuyên nghiệp hóa quy trình sáng tạo, giúp Creator tự tin biến mỗi giọng nói thành dấu ấn, mỗi âm thanh thành câu chuyện và mỗi nội dung thành giá trị lan tỏa.

Sự đồng hành giữa GoChek và TikTok Awards vì thế không chỉ dừng lại ở một chiến dịch, mà là bước tiến dài trong hành trình nâng tầm tiêu chuẩn sáng tạo Việt.

Ultra S25 - Khi công nghệ trở thành nghệ thuật của âm thanh

GoChek chính thức ra mắt Ultra S25 - Mẫu micro thu âm sở hữu công nghệ lọc âm AI. Kết hợp hoàn hảo giữa chất âm đạt chuẩn phòng thu và thiết kế tối giản, Ultra S25 không chỉ là công cụ, mà là trợ thủ đắc lực, giúp Creator tự tin ghi dấu ấn cá nhân trong từng câu chữ, hơi thở và âm sắc. Một số tính năng nổi bật của sản phẩm Ultra S25 có thể kể đến như:

· Công nghệ tiên tiến: Lần đầu xuất hiện trên thị trường Ultra S25 đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi công nghệ lọc âm AI vượt trội. Không chỉ vậy sản phẩm này còn mang đến cho khách hàng trải nghiệm âm thanh chuyên nghiệp cùng chất âm trung thực, tái hiện trọn vẹn giọng nói.

· Tiêu chuẩn phòng thu: Công nghệ lọc ồn thông minh Smart CSC kết hợp với tiêu chuẩn phòng thu 24 bit, micro mang đến âm thanh rõ nét trong mọi bối cảnh, từ quay vlog ngoài trời đến thu podcast trong phòng kín.

· Cân bằng âm thanh: Intelligent Gain Balance (IGB) là công nghệ xử lý tín hiệu giúp duy trì mức âm lượng đầu vào của micro luôn ổn định và cân bằng. Nguyên lý IGB kết hợp tự động điều chỉnh độ nhạy (auto gain), nén dải động (compression) và giới hạn âm lượng (limiter). Bởi vậy trong trường hợp người dùng nói nhỏ, mic sẽ tự điều chỉnh gain to lên để nghe rõ hơn. Ngược lại trường hợp người dùng nói to quá mic sẽ tự chỉnh gain nhỏ đi để tránh méo tiếng, xé tiếng.

Bước tiến mới trên hành trình lan tỏa sáng tạo

Ngày 5/11/2025, Ultra S25 chính thức ra mắt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nâng tầm trải nghiệm sáng tạo âm thanh tại Việt Nam. Nhân dịp này, GoChek mang đến ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng sở hữu Ultra S25 cùng cơ hội tham dự khóa học chuyên sâu, nơi những Creator hàng đầu chia sẻ bí quyết để biến giọng nói thành sức mạnh tạo nên ảnh hưởng.

GoChek sẽ tiếp tục đồng hành, truyền cảm hứng và kiến tạo một cộng đồng sáng tạo chuyên nghiệp, nơi giọng nói Việt được tôn vinh, đam mê được lan tỏa và sáng tạo được chắp cánh vươn xa.

Minh Hòa