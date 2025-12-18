Khi ngân sách cưới được cân nhắc kỹ hơn

Đám cưới là khoảnh khắc trọng đại trong đời, nơi tình yêu đôi lứa bước sang một hành trình mới. Thế nhưng, trong bối cảnh chi phí cưới có xu hướng tăng, điều này khiến nhiều cặp đôi thuộc thế hệ Millennials và Gen Z tiếp cận việc chuẩn bị đám cưới bằng tư duy thực tế và cân đối hơn: ưu tiên các khoản mục có giá trị bền vững, phù hợp với ngân sách.

Không chỉ vậy, thị trường trang sức cưới năm 2025 cũng có nhiều biến động do nhiều yếu tố khách quan. Điều này củng cố mạnh mẽ xu hướng lựa chọn trang sức cưới có tính ứng dụng cao lên trên giá trị vật chất, đặc biệt là nhẫn cưới. Bởi một lễ cưới, dù diễn ra trong không gian sang trọng hay giản dị, vẫn là khoảnh khắc thiêng liêng khởi đầu cho hành trình vun đắp tương lai. Và đôi nhẫn cưới chính là biểu tượng cho cam kết không đổi thay ấy.

Một đôi nhẫn cưới dù tối giản hay cầu kỳ đều là minh chứng hữu hình cho tình yêu. Ảnh: PNJ

Ở bối cảnh đó, phân khúc nhẫn cưới dưới 10 triệu nổi lên như một lựa chọn mua sắm phù hợp với nhiều cặp đôi trẻ. Là thương hiệu hàng đầu trong ngành hàng trang sức cưới tại Việt Nam, PNJ đang đồng hành cùng hàng nghìn cặp đôi mỗi năm với các bộ sưu tập đa dạng về kiểu dáng và mức giá, từ tối giản đến tinh xảo, từ thiết kế cổ điển đến hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các cặp đôi ở mọi mức ngân sách.

Những thiết kế nhẫn cưới PNJ dưới 10 triệu “đẹp - bền - tinh tế”

Trong phân khúc dưới 10 triệu, PNJ mang đến nhiều mẫu nhẫn cưới vừa đẹp vừa đáng đầu tư, giúp các cặp đôi trẻ dễ dàng chọn lựa. Đầu tiên, cặp nhẫn cưới kim cương vàng 14K PNJ kiểu dáng thanh mảnh sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những cặp đôi yêu sự thanh lịch. Nhẫn nữ được điểm xuyết những viên kim cương xếp tinh tế, tạo hiệu ứng lấp lánh vừa phải, trong khi nhẫn nam giữ vẻ tối giản và nam tính.

Nhẫn cưới kim cương vàng 14K có thiết kế thanh mảnh, dễ mang hàng ngày. Ảnh: PNJ

Tiếp theo là cặp nhẫn cưới vàng 14K đính đá ECZ mang hơi thở hiện đại, trẻ trung, phù hợp với những ai mong muốn chiếc nhẫn cưới vừa mang tính biểu tượng, vừa có thể đeo hàng ngày như một món trang sức phong cách. Nhẫn nữ được đính đá ECZ dọc trên đai nhẫn, tạo hiệu ứng lấp lánh liên tục mỗi khi di chuyển, trong khi nhẫn nam tối giản hơn nhưng vẫn giữ sự sang trọng nhờ kiểu dáng chắc chắn.

Điểm nhấn đá ECZ ở vị trí trung tâm giúp nhẫn cưới vàng 14K thêm nổi bật. Ảnh: PNJ

Và nếu tìm kiếm sự đồng điệu, cặp nhẫn cưới vàng 14K đính đá ECZ với thiết kế song hành chính là minh chứng cho sự hòa hợp trong tình yêu. Mỗi chi tiết đều được chế tác thủ công tinh xảo, khẳng định chất lượng và giá trị bền vững, để đôi nhẫn không chỉ là trang sức mà còn là lời hứa gắn bó trọn đời.

Cặp nhẫn cưới vàng 14K đính đá ECZ của PNJ có thiết kế đồng điệu, thể hiện sự hòa hợp đôi lứa. Ảnh: PNJ

Điểm chung của các mẫu nhẫn cưới này là sự cân bằng giữa thẩm mỹ và giá trị sử dụng. Từ những thiết kế tối giản đến các kiểu dáng hiện đại, cùng sự kết hợp tinh xảo giữa nhiều chất liệu khác nhau, PNJ mang đến đa dạng lựa chọn để mỗi cặp đôi tìm thấy “dấu ấn” của riêng mình.

Vượt lên mọi giá trị hữu hình, nhẫn cưới PNJ còn nâng niu những điều không thể đong đếm, ghi dấu lời cam kết và hành trình đồng hành mà hai trái tim đồng điệu cùng nhau vun đắp. Hãy để đôi nhẫn cưới PNJ hiện diện trong những khoảnh khắc đáng nhớ, mở ra hành trình hạnh phúc trọn vẹn dành riêng cho cả hai.

Ngọc Minh