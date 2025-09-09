Vào một ngày giữa tháng 8, sau khi trở về nhà từ rạp phim, bà Jeanine Van Ysseldyk vô tình làm đổ túi bắp rang bơ còn thừa ra sân nên vội vã gom lại, cho vào túi phân hủy sinh học rồi để vào thùng ủ rác hữu cơ phía sau vườn.

2 vợ chồng Steve và Jeanine Van Ysseldyk, đã kết hôn được 26 năm. Ảnh: L'essentiel

Sự việc tưởng chừng đơn giản cho đến khi bà Jeanine nhận ra chiếc nhẫn đính hôn và nhẫn cưới đã biến mất trong lúc rửa tay.

"Khi phát hiện mất nhẫn, vợ tôi vô cùng hoảng loạn. Bà ấy thức trắng đêm vì kỷ vật gắn liền với cuộc hôn nhân 26 năm của chúng tôi đã thất lạc", ông Steve Van Ysseldyk - chồng bà Jeanine kể lại.

Sáng hôm sau, Steve trấn an vợ và bắt đầu hành trình tìm kiếm. Ông kiểm tra lại camera giám sát ngoài sân và xác định số rác hữu cơ của nhà họ đã bị chuyển đến bãi xử lý trong thành phố.

"Dù vợ tôi cho rằng việc tìm lại cặp nhẫn giữa 'biển rác' là điều không thể, song tôi vẫn quyết thử", ông Steve khẳng định.

Ông Denny Webster (áo xanh) đã hỗ trợ nhiệt tình quá trình tìm kiếm tưởng như 'bất khả thi' này. Ảnh: Global News

Mang theo xẻng và găng tay, Steve lái xe thẳng đến bãi xử lý rác Mission Sanitary trên đường Dewdney Trunk.

Denny Webster - quản lý cơ sở ủ phân hữu cơ tại bãi rác, nghĩ Steve "thật điên rồ", nhưng vẫn đồng ý để ông lục tìm đống rác khổng lồ khoảng 18 tấn, mới được 3 xe tải thu gom về từ khắp nơi trong thành phố.

Steve "đội mưa" đào bới những đống thức ăn thối rữa. Ảnh: Global News

Hôm đó, trời mưa nhỏ cả ngày khiến mùi rác thải nồng nặc cũng giảm đi phần nào. Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, ông Steve bất ngờ tìm thấy chiếc túi đựng bỏng màu xanh và vàng, song bên trong lại chỉ có đúng 1 chiếc nhẫn.

Ảnh: Global News

"Tôi vô cùng kinh ngạc và thấy thương anh ấy, nên đưa máy xúc ra chia đống rác thành các phần nhỏ để Steve dễ tìm hơn", ông Webster chia sẻ, đồng thời cho biết chỉ vài phút sau, chiếc nhẫn còn lại cũng hiện ra.

Ảnh: Global News

Khi đang đi tìm mua máy dò kim loại để cùng chồng tìm kiếm, bà Jeanine nhận được tin vui từ chồng. “Tôi không tin anh ấy làm được điều đó. Nhưng Steve chưa bao giờ bỏ cuộc và anh ấy đã mang về những kỷ vật quý giá nhất của đời tôi”, người vợ nghẹn ngào cho biết.

Vợ chồng nhà Van Ysseldyk sau đó cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với Webster, khi ông đã nhiệt tình hỗ trợ việc tìm kiếm và từ chối mọi khoản đền đáp.

"Tôi sẽ không thể làm được điều này nếu không có Webster giúp đỡ", Steve khẳng định.