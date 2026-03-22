Hình ảnh thiết kế gian hàng ấn tượng của Golden Farm tại Việt Food 2025

Với hơn 25 năm hoạt động trên thị trường, Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng (Golden Farm) là một trong những doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng nguyên liệu pha chế và thực phẩm, đồng hành cùng nhiều mô hình kinh doanh từ quán cà phê, trà sữa đến nhà hàng và bếp chuyên nghiệp. Doanh nghiệp tập trung phát triển các dòng sản phẩm hướng đến tính tiện lợi, dễ ứng dụng và phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế của ngành F&B.

Xu hướng nguyên liệu tự nhiên trong ngành F&B

Những năm gần đây, thị trường ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng khi người dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có thành phần tự nhiên, hạn chế phụ gia và có nguồn gốc rõ ràng. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp F&B trong việc lựa chọn nguyên liệu phù hợp.

Sản phẩm Golden Farm cam kết không đường hóa học

Golden Farm vẫn luôn kiên định với định hướng phát triển các dòng sản phẩm sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, không sử dụng đường hóa học, nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại. Việc đảm bảo chất lượng ổn định và dễ ứng dụng của nguyên liệu được xem là yếu tố quan trọng giúp các đơn vị kinh doanh duy trì chất lượng sản phẩm và tối ưu quy trình chế biến.

Không gian trưng bày lấy cảm hứng từ thiên nhiên Việt Nam

Trong khuôn khổ Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026, diễn ra từ ngày 24 - 26/3/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM), Golden Farm sẽ tham gia với gian hàng A216 - Hall A.

Hình ảnh mô hình Phong Nha Huyền Tích – trong khuôn khổ Hội Chợ Food & Hospitality Vietnam 2026

Tại sự kiện lần này, doanh nghiệp giới thiệu không gian trưng bày với chủ đề “Phong Nha Huyền Tích”, lấy cảm hứng từ hình ảnh hang động Phong Nha Kẻ Bàng - Di sản thiên nhiên thế giới UNESCO. Gian hàng được thiết kế theo hướng mô phỏng các “hang động”, mỗi khu vực đại diện cho một nhóm sản phẩm khác nhau, từ nguyên liệu pha chế đến các dòng thực phẩm phục vụ nhà hàng và bếp chuyên nghiệp.

Không gian mở, thiết kế thu hút từ nhiều góc nhìn là những ấn tượng đầu tiên khi đến với gian hàng. Với mô hình “Phong Nha Huyền Tích”, Golden Farm không chỉ tham gia triển lãm mà còn kể một câu chuyện về bản sắc, sáng tạo và khát vọng vươn xa của ngành thực phẩm Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn mang đến một không gian không chỉ để trưng bày, mà còn thể hiện rõ triết lý phát triển dựa trên chất lượng, nguồn nguyên liệu tự nhiên và sự tự hào thương hiệu Việt đang không ngừng vươn cao”, đại diện Golden Farm bày tỏ.

Đây cũng là cách Golden Farm thể hiện chiến lược phát triển dài hạn: đưa nguyên liệu Việt đạt chuẩn quốc tế, đồng hành cùng nhà hàng - khách sạn - chuỗi F&B, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Trải nghiệm ứng dụng thực tế tại gian hàng

Bên cạnh hoạt động trưng bày, gian hàng của Golden Farm sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu cách ứng dụng nguyên liệu trong pha chế và chế biến món ăn. Khách tham quan có thể quan sát trực tiếp quá trình thực hiện các công thức đồ uống, món ăn và trao đổi với đội ngũ chuyên môn tại gian hàng.

Các chuyên gia nghiên cứu ứng dụng Golden Farm đang làm thử món cho khách hàng

Doanh nghiệp đã khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường ẩm thực và đồ uống với ba thương hiệu chủ lực: Golden Farm, Vị Á và Mama Rosa. Trong đó, Golden Farm là thương hiệu uy tín trong việc cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành F&B trong nước và quốc tế, với danh mục sản phẩm đa dạng, dễ ứng dụng, tiện lợi và thơm ngon.

Hình ảnh sản phẩm Trà Vị Á

Thương hiệu Vị Á mang đến hương vị tinh túy từ thảo mộc thiên nhiên qua hai dòng sản phẩm: Trà Thảo Mộc Viên Nén tiện dụng và Trà Mật Ong dạng hũ thơm ngon. Cái tên Mama Rosa luôn là lựa chọn được ưa chuộng tại nhiều cửa hàng pha chế nhờ giá thành cạnh tranh, chất lượng ổn định và phù hợp với nhu cầu của đa số các đơn vị kinh doanh đồ uống và nguyên liệu pha chế.

Hướng đến phát triển bền vững trong ngành F&B

Golden Farm sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Đồng thời, thương hiệu cũng muốn thể hiện niềm tự hào sản phẩm Việt Nam vươn cao thế giới - khi những giá trị được tạo nên từ nguồn nguyên liệu bản địa, công nghệ hiện đại và tâm huyết của người Việt đang từng bước vươn xa trên thị trường quốc tế.

(Nguồn: Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng)