Nguồn: Vietnam Report

Tổng quan thị trường Thực phẩm - Đồ uống

Năm 2024 ghi dấu một giai đoạn đầy biến động đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Thực phẩm - Đồ uống (F&B) nói riêng: sức mua của thị trường tiêu dùng nội địa suy giảm, cạnh tranh khốc liệt, giá nguyên vật liệu leo thang, và đặc biệt là tác động tiêu cực từ bão Yagi kéo theo sự thay đổi trong thói quen chi tiêu.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp F&B vẫn thể hiện quyết tâm vượt khó, không chỉ phục hồi mà còn nâng cao khả năng thích ứng. Doanh thu toàn ngành F&B đạt 688,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2023. 67,2% doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report cho biết doanh thu tăng trưởng, trong khi 55,9% doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng.

Bước sang năm 2025, triển vọng của ngành F&B được củng cố nhờ loạt tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô: GDP 6 tháng đầu năm tăng 7,52% - mức cao nhất trong gần 20 năm, chỉ số IIP ngành chế biến thực phẩm tăng 10,1% và ngành đồ uống tăng 2,6%...

Kết quả khảo sát của Vietnam Report chỉ ra ba động lực quan trọng đang dẫn dắt tăng trưởng của doanh nghiệp F&B, trong đó nổi bật nhất là sự gia tăng nhu cầu thực phẩm tốt cho sức khỏe và bền vững (89,9%), tiếp đến là yếu tố ổn định chi phí nguyên liệu và vận hành (64,7%), cuối cùng là dân số trẻ và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng (55,4%). Có thể thấy triển vọng tăng trưởng của ngành đang được dẫn dắt không chỉ bởi năng lực nội tại của doanh nghiệp mà còn bởi sự chuyển dịch rõ rệt từ phía thị trường.

Marketing số dẫn dắt cuộc đua thương hiệu

Trong tư duy chiến lược của các doanh nghiệp F&B, nhiều ưu tiên mới xuất hiện và một số định hướng truyền thống dần thu hẹp vai trò, mà marketing là chiến lược ưu tiên hàng đầu với 90,9% lựa chọn. Trong đó, 79,2% doanh nghiệp dự kiến sẽ gia tăng chi phí, 92,3% doanh nghiệp khẳng định vai trò hàng đầu của các nền tảng mạng xã hội, 61,5% đặt kỳ vọng lớn vào công nghệ, và 46,2% hướng đến hợp tác với KOLs/KOCs để tiếp cận khách hàng trẻ.

Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp F&B, tháng 8/2024-8/2025

Thực tế, hành vi tiêu dùng của khách hàng hiện nay chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các kênh xã hội và cá nhân có ảnh hưởng. Gần một nửa số người tiêu dùng tham gia khảo sát của Vietnam Report cho biết họ thường xuyên thử các sản phẩm F&B mới, với các kênh tiếp cận phổ biến là quảng cáo trên mạng xã hội (79,3%), trưng bày tại điểm bán (56,9%), giới thiệu từ bạn bè (37,4%) hay người có ảnh hưởng (31,4%)… thay vì các kênh truyền thống như báo chí chuyên ngành (11,0%) và website thương hiệu (6,5%).

Tuy nhiên, sự dịch chuyển niềm tin này lại tiềm ẩn vòng rủi ro, nhất là khi tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ xu hướng) khiến người tiêu dùng dễ mua theo phong trào. Có không ít vụ việc cho thấy người nổi tiếng đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho sản phẩm kém chất lượng, làm bùng lên làn sóng tẩy chay với các sản phẩm liên quan, đồng thời kéo theo hệ lụy cho toàn ngành.

Chính vì vậy, áp lực đạo đức và trách nhiệm xã hội không chỉ thuộc về doanh nghiệp, mà còn đặt lên vai KOLs/KOCs. Về phía người tiêu dùng, sự tỉnh táo vẫn là hàng rào cuối cùng. Chỉ khi các bên cùng nâng cao trách nhiệm, vòng rủi ro này mới có thể được thu hẹp.

Vấn đề niềm tin và trách nhiệm xã hội

Những vụ việc liên quan đến “thực phẩm bẩn” và “thực phẩm giả” nối tiếp nhau đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm lý xã hội. Theo khảo sát của Vietnam Report, có tới 98,6% người được hỏi khẳng định luôn quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Phản ứng khi có khủng hoảng của họ cũng phân hóa theo thế hệ. Nếu người lớn tuổi thường chọn “quay lưng”, giới trẻ - đặc biệt là Gen Z - thiên về “chờ đợi và đánh giá lại” bởi cho rằng thương hiệu phải thận trọng trong giai đoạn này để lấy lại uy tín.

Nghiên cứu Media Coding của Vietnam Report cũng chỉ ra rằng, từ thế áp đảo tích cực, truyền thông ngành F&B đã bất ngờ rẽ sang một bước ngoặt trong quý 2 khi các cụm từ như “thực phẩm bẩn”, “sữa bột kém chất lượng”, “thực phẩm giả”, “an toàn thực phẩm” nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu, phủ sóng dày đặc trên các nền tảng số, trở thành một vấn đề xã hội. Tỷ lệ tin tiêu cực ở nhóm Hình ảnh/PR/Scandals lên tới 40,5% vào tháng 6 (cao gấp ba lần tin tích cực) và chiếm 21,4% ở nhóm Sản phẩm. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của cơ quan quản lý, cục diện mới dần được kiểm soát. Đến tháng 7, tỷ lệ tin tiêu cực giảm còn 12,1%, trong khi tin tích cực tăng lên mức 54,5%.

Nguồn: Dữ liệu Media Coding ngành F&B Việt Nam, từ tháng 8/2021 - 7/2025

Tuy nhiên, vấn đề niềm tin đã trở thành một thách thức lớn, buộc doanh nghiệp F&B phải củng cố uy tín và điều chỉnh chiến lược dài hạn. Khảo sát cho thấy 100% doanh nghiệp đang áp dụng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng, phổ biến nhất là ISO 22000. Đặc biệt, 88,9% doanh nghiệp sẽ cải tiến quy trình kiểm soát tập trung vào: Đầu tư công nghệ, thiết bị kiểm soát hiện đại; Nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự; và Siết chặt việc giám sát chuỗi cung ứng.

(Nguồn: Vietnam Report)