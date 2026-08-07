Hơn 25 năm hoạt động trên thị trường, Golden Farm đã và đang phát triển hệ sinh thái sản phẩm cùng các giải pháp dành cho ngành F&B với danh mục đa dạng từ thực phẩm đến nguyên liệu pha chế và làm bánh bao gồm bơ, mứt trái cây, xốt salad, xốt mì ý, sirô truyền thống, sirô đậm đặc, sinh tố, nước cốt trái cây, mứt filling,... Doanh nghiệp hướng đến việc cung cấp những nguyên liệu chất lượng, dễ sử dụng cùng các giải pháp toàn diện, đáp ứng nhu cầu của các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, chuỗi đồ uống, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn tiện lợi cho người tiêu dùng.

Tôn vinh bản lĩnh Việt qua mô hình gian hàng Mã Trường Ca

Từ ngày 6/8 - 8/8, Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, nguyên liệu và công nghệ chế biến. Tham gia triển lãm năm nay, Golden Farm có mặt tại gian hàng I09 - I13 | I22 - I26, sảnh A2, mang đến không gian trưng bày với chủ đề "Mã Trường Ca - Tôn vinh bản lĩnh Việt".

Lấy hình ảnh chiến mã làm biểu tượng xuyên suốt, mô hình là một bàn cờ cá ngựa khổng lồ kể về hành trình của trí tuệ và khát vọng vươn mình qua bốn trụ cột Khởi Mạch, Khai Lộ, Hội Tụ và Vươn Xa. Mỗi không gian đại diện cho một giá trị cốt lõi, từ gìn giữ và phát huy giá trị nông sản Việt, đổi mới trong nghiên cứu và phát triển, đồng hành cùng khách hàng đến khát vọng đưa hương vị Việt vươn xa trên thị trường quốc tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, "Mã Trường Ca" không chỉ là chủ đề của gian hàng mà còn là cách Golden Farm kể câu chuyện về hành trình bền bỉ theo đuổi chất lượng, đổi mới và phát triển bền vững. Qua đó, doanh nghiệp mong muốn khách tham quan không chỉ khám phá các sản phẩm, mà còn hiểu rõ hơn về định hướng phát triển dài hạn Golden Farm theo đuổi trong hơn 25 năm qua.

"Giá trị thực" - nền tảng cho sự phát triển bền vững

Đằng sau hệ sinh thái sản phẩm và các giải pháp dành cho ngành F&B là triết lý "Giá trị thực" mà Golden Farm kiên định theo đuổi trong suốt quá trình phát triển. Theo doanh nghiệp, điều tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững không nằm ở việc sản phẩm rẻ hơn hay đắt hơn, mà ở giá trị thực khách hàng nhận được. Triết lý "Giá trị thực" được doanh nghiệp xây dựng từ mong muốn để mỗi đồng chi phí khách hàng bỏ ra đều được đầu tư vào chất lượng sản phẩm, thay vì các khoản chi phí phát sinh khác.

Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tập trung đầu tư vào nghiên cứu, công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng để tạo ra những sản phẩm mang chất lượng quốc tế từ chính nguồn nông sản Việt.

Với Golden Farm, "Giá trị thực" không chỉ là cam kết về chất lượng mà còn là hành trình nâng tầm nguyên liệu thành những sản phẩm ngon, độc đáo, lành mạnh và phù hợp xu hướng tiêu dùng. Thông qua nguồn nguyên liệu bản địa với công nghệ sản xuất hiện đại, Golden Farm phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của nông sản và văn hóa ẩm thực Việt.

Đổi mới sáng tạo từ nông sản Việt

Tinh thần đổi mới tiếp tục được Golden Farm thể hiện tại Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 thông qua loạt sản phẩm mới gồm Siro Đậm Đặc Bí Đao, Sirô Đậm Đặc Atiso Đỏ, Mứt Filling Lá Dứa, Socola Sệt Đen, Trà Trái Cây dạng gói, Bơ Đậu Phộng dạng gói, Mayo Gạo Rang và Mayo Bơ Tỏi.

Các dòng sản phẩm này được lấy cảm hứng từ những nguyên liệu quen thuộc của Việt Nam như bí đao, atiso đỏ hay lá dứa, kết hợp cùng công nghệ sản xuất hiện đại nhằm mang đến những lựa chọn mới cho thị trường. Đây cũng là định hướng mà Golden Farm theo đuổi trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm: khai thác giá trị của nông sản Việt, đồng thời tạo ra các giải pháp có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Thông qua các sản phẩm mới ra mắt tại triển lãm, Golden Farm kỳ vọng đồng hành cùng đối tác trong việc làm mới menu, đa dạng hóa trải nghiệm cho người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả kinh doanh, từ đó góp phần tạo ra giá trị bền vững cho toàn ngành F&B.

Mở rộng kết nối, kiến tạo giá trị

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 không chỉ là nơi Golden Farm giới thiệu những sản phẩm và giải pháp mới, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp lắng nghe những chuyển động của thị trường, nắm bắt nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Từ những trao đổi thực tế tại triển lãm, Golden Farm kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, phát triển các giải pháp có tính ứng dụng cao và tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho ngành F&B. Đây cũng là một phần trong tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp: không ngừng đổi mới để đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt.

Phương Dung