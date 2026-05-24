Sau 1 ngày tranh tài tại sân Long Thành Golf Club, golfer Lưu Ngọc Sáng đã thi đấu xuất sắc, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký giành danh hiệu Best Gross Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 năm 2026 đầy thuyết phục với thành tích 75 gậy. Ở mùa giải năm nay, hơn 250 golfer tham gia tranh tài ở 4 bảng đấu, tạo nên bầu không khí sôi động tại một trong những sân golf hàng đầu phía Nam.

Theo Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC giải Phùng Công Sưởng "giá trị lớn nhất của giải đấu không chỉ nằm ở các danh hiệu được trao, mà còn ở sự đồng hành của hơn 250 golfer cùng các đại biểu, đối tác, nhà tài trợ để tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho một giải đấu giàu ý nghĩa”.

Trong khuôn khổ chương trình giải đấu, BTC và các mạnh thường quân đã trao 400 triệu đồng hỗ trợ các cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai. Ngoài ra, nhiều vật phẩm giá trị đã được các golfer đấu giá, gây quỹ an sinh xã hội và thiện nguyện. Vì lẽ đó, giải đấu không chỉ là nơi hội tụ đam mê golf mà còn trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.