Từng thua chính Giang Tô với tỉ số 1-3 ở vòng bảng, VTV Bình Điền Long An của Trần Thị Thanh Thuý vô cùng khát khao “đòi nợ” khi tái đấu ở trận chung kết.

Thế nhưng với đẳng cấp, thể hình vượt trội, đội bóng đến từ Trung Quốc đã không cho đội chủ nhà làm được điều đó. Giang Tô nhanh chóng dẫn 2-0 khi cùng kết thúc chóng vánh các set đấu với tỷ số số 25/17.

Chơi nỗ lực nhưng Thanh Thuý không thể giúp VTV Bình Điền vượt qua được Giang Tô

Sang set thứ 3, VTV Bình Điền Long An chơi tốt hơn, thậm chí đã bước đến ngưỡng cửa chiến thắng khi vươn lên dẫn 24/22. Thế nhưng, ở thời điểm quyết định Trần Thị Thanh Thuý và các đồng đội không thể giải quyết và thua ngược 25/27.

Với chiến thắng 3-0 ở trận chung kết, Giang Tô một lần nữa vô địch giải bóng chuyền VTV9 – Bình Điền, còn Trần Thị Thanh Thuý chưa thể có lần đầu tiên nâng cúp ở giải đấu đã trải qua 15 lần tổ chức.

Giang Tô lên ngôi vô địch một cách thuyết phục

Baek Chae Rim giành danh hiệu hoa khôi của giải đấu

Lan Vy giành danh hiệu Miss Áo bà ba

Kết quả chung cuộc:

Đội vô địch: Giang Tô (Trung Quốc)

Á quân: VTV Bình Điền Long An

Hạng 3: Hà Nội Tasco Auto

Hạng 4: Ninh Bình

Giải cá nhân:

- Chủ công xuất sắc nhất: Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An) và Vi Thị Như Quỳnh (Hà Nội Tasco Auto)

- Phụ công xuất sắc nhất: Wan Ziyue và Yang Jia (Giang Tô)

- Chuyền hai xuất sắc nhất: Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình Điền Long An)

- Đối chuyền xuất sắc nhất: Zhou Yetong (Giang Tô)

- Libero xuất sắc nhất: Nguyễn Khánh Đang (Hà Nội Tasco Auto)

- VĐV trẻ triển vọng nhất: Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin)