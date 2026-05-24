Sự vượt trội của Sinner

Hôm nayb(24/5), Roland Garros khởi tranh. Giải Grand Slam trên đất Paris đang dần định hình trong bầu không khí đầy tranh luận.

Các tay vợt tiếp tục bày tỏ sự bất mãn về cách chia tiền thưởng – hiện chỉ nhận khoảng 15% tổng doanh thu, trong khi yêu cầu ít nhất gấp đôi con số đó – và giờ đang tìm cách gây sức ép lên ban tổ chức.

Sinner có mùa giải nổi bật trên sân đất nện. Ảnh: FFT

Theo thông tin từ The Athletic, người phải trả giá có thể là giới truyền thông, nghĩa là các buổi phát biểu sẽ bị giới hạn tối đa 15 phút, không phỏng vấn riêng và cũng không hợp tác với các kênh chính thức của giải đấu.

Dù vậy, trong lễ bốc thăm chia nhánh, giám đốc giải đấu Amelie Mauresmo và chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT) Gilles Moretton vẫn tỏ ra khá bình thản.

Sự vắng mặt của Carlos Alcaraz vẫn bị tiếc nuối sâu sắc, nhất là khi tay vợt người Tây Ban Nha cũng sẽ không tham dự Wimbledon.

Chính vì thế, trong phần mở màn giải đấu năm nay, gần như không còn tranh cãi nào về ứng viên số 1 cho chức vô địch. Mọi thứ bắt đầu – và người ta tin rằng cũng sẽ kết thúc – với Jannik Sinner.

Tay vợt người Italia đã càn quét toàn bộ mùa xuân kể từ tháng Ba với các danh hiệu ở Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid Masters và Roma Masters.

Sau quãng nghỉ để hồi phục thể lực vì lịch thi đấu dày đặc, số 1 thế giới sớm có mặt tại khu phức hợp Bois de Boulogne, nhẹ nhàng làm quen mặt sân trung tâm và bắt đầu tính toán cho chiến dịch chinh phục Paris.

Cuối tuần trước, Sinner vừa hoàn tất bộ sưu tập Masters 1000 với thành tích tuyệt đối khi giành 9 trong số 9 danh hiệu. Giờ đây, anh hướng tới thử thách lớn tiếp theo ở Grand Slam.

Trong bộ 4 giải lớn, chỉ còn Roland Garros là danh hiệu duy nhất anh chưa chạm tay tới. Nếu đăng quang vào ngày 7/6, Sinner sẽ hoàn tất “bộ tứ hoàn hảo”.

Sinner là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch. Ảnh: FFT

Sinner chính là tâm điểm của nội dung đơn nam. Điểm nóng còn lại hướng về Novak Djokovic. Câu hỏi lớn là ở tuổi 39, với một cơ thể liên tục báo động chấn thương, tay vợt Serbia còn có thể đi xa tới đâu.

Thời gian gần đây Djokovic gặp vấn đề ở khuỷu tay, nhưng như mọi khi, anh vẫn tiếp tục chiến đấu.

Djokovic và những kẻ thách thức

Ít ai đặt niềm tin vào Djokovic tại Australian Open, thế nhưng anh đã đánh bại Sinner trước khi thua Alcaraz sau một trận đấu mà set đầu tiên gần như hoàn mỹ.

Tuy nhiên, nếu ở Melbourne anh còn không thể tiến xa hơn, thì tại Paris, nơi mặt sân vốn luôn khó khăn hơn với Nole, dù đã 3 lần vô địch Roland Garros – nhiệm vụ ấy càng trở nên gian nan.

Ít nhất, Djokovic có thể an ủi mình rằng anh chỉ gặp Sinner ở một trận chung kết giả định. Chắc chắn, với khát vọng Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, Nole sẽ làm mọi thứ có thể để điều đó trở thành hiện thực.

Nole sẽ mở màn gặp tay vợt giao bóng cực mạnh Giovani Mpetshi Perricard – đó sẽ là trận đánh dấu lần thứ 82 anh xuất hiện tại Grand Slam, thiết lập kỷ lục mới (hiện chia sẻ cùng Roger Federer và Feliciano Lopez, trong khi Sinner chạm trán đại diện chủ nhà Clement Tabur (hạng 165 thế giới).

Ở tuổi 39, Djokovic vẫn đầy khát vọng. Ảnh: FFT

Trong một giải đấu không Alcaraz sẽ là khoảng trống lớn. Điều đó mở ra sân khấu cho những kẻ dám mạo hiểm tạo nên cú sốc.

Những ứng viên thuộc hàng đầu như Alexander Zverev hay Casper Ruud không tạo cảm giác quá đáng tin, dù họ có nhiều kinh nghiệm trên sân đất nện. Tương tự là Felix Auger-Aliassimem, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz.

Ở mức độ thấp hơn, giới chuyên môn cũng nhìn về Rafael Jodar. Tay vợt Madrid mới 19 tuổi, vẫn còn non cả về chuyên môn lẫn thể chất, lần đầu góp mặt tại Paris sau khi để lại ấn tượng tích cực ở mùa sân đất nện.

Dẫu vậy, mọi yếu tố đều cho thấy sự vượt trội của Sinner. Lúc này, dường như đối thủ lớn nhất của tay vợt Italia là chính anh và hoàn cảnh của mình.

Nếu năm ngoái Sinner tới Paris như một dấu hỏi, sau án treo vợt 3 tháng liên quan tới clostebol và chưa thực sự chứng minh được năng lực trên sân đất nện, thì năm nay anh xuất hiện với dáng vẻ không thể ngăn cản, và không còn cái bóng đè nặng mang tên Alcaraz.