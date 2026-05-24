Mùa giải 2026 đã chứng kiến nhiều bất ngờ lớn, đặc biệt là sự chuyển mình mạnh mẽ của thế hệ VĐV trẻ Việt Nam.

Giải đấu có nhiều điểm nhấn.

Điểm nhấn lớn nhất của giải vô địch Pickleball các CLB quốc gia 2026 - Cup Donex chính là việc VĐV Mikar Fisher (Anh) đánh bại hạt giống số 1 Trương Vinh Hiển bằng lối chơi cực lạ, tốc độ và đầy biến hóa. Tuy nhiên ngay sau đó, tay vợt này gục ngã trước Xuân Vũ (Thanh Hóa) – Nhà vô địch đơn nam hạng nâng cao.

Nội dung đơn nữ ghi nhận màn trình diễn thuyết phục của Sophia Huỳnh Trần khi xuất sắc giành chức vô địch sau chuỗi trận đấu ổn định và giàu bản lĩnh. Trong khi đó, cặp đôi Đỗ Minh Quân và Sophia Phương Anh đăng quang ở nội dung đôi nam nữ.