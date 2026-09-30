Những đóng góp bền bỉ sau mỗi chuyến xe

6 năm chạy GrabCar, anh Nguyễn Vĩnh Duy, 42 tuổi, Tp.HCM lần đầu đến tham dự Ngày hội Tài xế Công nghệ. Bận rộn với những cuốc xe, trước đây anh thường bỏ lỡ các sự kiện của Grab. Năm nay, khi nhận được lời mời, anh quyết định đến tham dự.

Lần đầu đến ngày hội cũng là lần anh bất ngờ được gọi tên trong phần vinh danh dành cho đối tác GrabCar có hoạt động nổi bật. “Tôi không nghĩ là mình lại được vinh danh”, anh Duy chia sẻ.

Grab vinh danh các bác tài GrabCar tại TP.HCM có thành tích hoạt động nổi bật.

Ở hạng mục khác, anh Nguyễn Công Huỳnh Trọng Nghĩa, đối tác GrabExpress (Tp.HCM) đã gắn bó từ năm 2016, được vinh danh “Trợ thủ đắc lực” sau nhiều năm bền bỉ hoạt động. Với anh Nghĩa, “bí quyết” đơn giản là ở sự chăm chỉ, hoạt động đều đặn và trách nhiệm với từng đơn hàng. “Mình phải chăm chạy, hoạt động thường xuyên và lúc nào cũng đồng hành với khách hàng. Mưa gió thì vẫn ráng giao hàng đến nơi”, anh Nghĩa chia sẻ.

Không chỉ những bác tài có hoạt động nổi bật được ghi nhận. Chuỗi ngày hội còn vinh danh những cá nhân có đóng góp cho cộng đồng đối tác.

Những thành viên tích cực của Đội Cứu hộ 247, Đà Nẵng.

Anh Vũ Văn Nam, thành viên Đội Cứu hộ 247, Hà Nội, là một trong những gương mặt như vậy. Vốn có kiến thức về sửa chữa xe máy, trước khi gia nhập đội, anh đã có thói quen giúp những tài xế gặp sự cố trên đường. Trong cốp xe, anh thường để sẵn một chai xăng nhỏ để hỗ trợ nếu gặp ai đó hết xăng.

“Tôi vốn biết sửa xe nên thi thoảng gặp anh em tài xế bị sự cố trên đường thì cũng giúp luôn. Từ khi tham gia Đội Cứu hộ 247, tôi có thêm cơ hội hỗ trợ nhiều anh em hơn”, anh Nam cho biết.

Gần 100 đối tác hoạt động hiệu quả và có đóng góp cho cộng đồng đối tác tài xế Grab đã được vinh danh trong chuỗi sự kiện năm nay. Có bác tài được vinh danh nhờ sự bền bỉ trong công việc, có người bởi tinh thần tận tâm với khách hàng, cũng có những cá nhân góp phần kết nối và hỗ trợ cộng đồng tài xế.

Nối dài tri ân tới nhiều địa phương

Chương trình tri ân bác tài Grab năm nay không chỉ dừng lại ở bốn sự kiện Ngày hội Tài xế Công nghệ được tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Nha Trang. Grab cũng triển khai trao quà tặng cho đối tác tài xế tại Huế, Hải Phòng và Cần Thơ. Tại những địa phương này, các trạm quà tặng tri ân cũng được triển khai, thu hút sự tham gia đông đảo của các bác tài.

Trạm quà tặng tri ân thu hút sự tham gia đông đảo của các bác tài.

Trong toàn bộ chuỗi chương trình từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9, hàng trăm nghìn phần quà đã được trao tới các bác tài. Hơn 10.000 đối tác tài xế tham gia các hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Với anh Nguyễn Công Huỳnh Trọng Nghĩa, những phần quà đã góp phần tạo nên niềm vui cho anh chị em tài xế. “Năm nay có rất nhiều quà, lại được vinh danh nên mình cảm thấy rất vui”, anh hào hứng.

Chuỗi sự kiện năm nay có sự đồng hành của nhiều thương hiệu, mang đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe dành riêng cho bác tài. Tại các khu vực trải nghiệm, bác tài có thể thử dòng nước tăng lực mới của BOSS có chứa cà phê thật; được thăm khám tai - mũi - họng, tìm hiểu và nhận sản phẩm hỗ trợ giảm nguy cơ viêm đường hô hấp từ LiveSpo hay trải nghiệm soi da đầu từ thương hiệu Selsun.

Những chuyến xe mang theo phần quà bất ngờ, trao tận tay các bác tài.

Được duy trì thường niên qua nhiều năm, Ngày hội Tài xế Công nghệ đã trở thành một hoạt động quen thuộc trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng bác tài. Mỗi mùa tổ chức là một cách để Grab gửi lời tri ân tới những đối tác tài xế đã bền bỉ đồng hành cùng nền tảng này phục vụ người dùng.

Lệ Thanh