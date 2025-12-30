Ngày 27/12/2025, tại khu vực Đông Bắc TP.HCM, TBS Land tổ chức lễ ra quân dự án Green Skyline với chủ đề “Kiến tạo Chân Trời Xanh - Khơi nguồn di sản”. Sự kiện thu hút hơn 1.600 chuyên viên kinh doanh đến từ nhiều đơn vị phân phối lớn cho thấy sự quan tâm đáng kể của thị trường đối với dự án này.

Khi “giá trị thật” trở thành tiêu chí lựa chọn

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản đang vận hành theo cơ chế chọn lọc rõ nét hơn. Chính sách tín dụng thận trọng, yêu cầu minh bạch pháp lý, cùng sự dịch chuyển của người mua từ đầu cơ sang nhu cầu ở thực khiến những dự án thiếu nền tảng nhanh chóng bị đào thải.

Trong bối cảnh đó, các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm triển khai và hệ thống quản trị bài bản trở thành nhóm có khả năng duy trì niềm tin thị trường. Thay vì chạy theo tiến độ bán hàng sớm, nhiều doanh nghiệp lựa chọn chiến lược phát triển thận trọng hơn: hoàn thiện sản phẩm trên thực địa rồi mới chính thức giới thiệu.

Green Skyline là một trường hợp như vậy. Dự án được TBS Land giới thiệu ra thị trường sau khi đã cất nóc, trở thành một trong số ít dự án tại khu Đông Bắc TP.HCM áp dụng chiến lược “xây xong mới bán”. Yếu tố này giúp giảm thiểu rủi ro cho người mua, đồng thời thể hiện năng lực tài chính và cam kết dài hạn của chủ đầu tư.

Green Skyline được giới thiệu trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn chọn lọc, với chiến lược ngược dòng “xây xong mới bán”

Di sản 36 năm và cách TBS Land chuyển hóa giá trị

Green Skyline được phát triển trên nền tảng di sản 36 năm của TBS Group - tập đoàn đa ngành có xuất phát điểm từ lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và logistics. Theo đại diện TBS Land, “khơi nguồn di sản” không chỉ là thông điệp truyền thông, mà là cách doanh nghiệp chuyển hóa kinh nghiệm vận hành, kỷ luật chất lượng và tư duy bền vững của tập đoàn mẹ vào lĩnh vực phát triển bất động sản.

Các tiêu chuẩn quản trị, kiểm soát chất lượng và năng lực triển khai tích lũy trong nhiều thập kỷ được áp dụng xuyên suốt từ khâu quy hoạch, thi công đến định hướng vận hành dự án. Di sản vì thế không dừng lại ở quá khứ, mà trở thành nền móng cho một hướng phát triển mới - bài bản hơn, dài hạn hơn.

Đón đầu xu hướng dịch chuyển không gian sống

Sự xuất hiện của Green Skyline cũng phản ánh xu hướng ly tâm ngày càng rõ tại TP.HCM và các đô thị vệ tinh. Khi khu vực trung tâm đối mặt với áp lực hạ tầng, mật độ dân cư cao và chi phí sinh hoạt tăng, người mua nhà có xu hướng tìm đến những khu vực có không gian sống rộng mở, kết nối thuận tiện và được quy hoạch đồng bộ.

Khu Đông Bắc TP.HCM - Dĩ An được đánh giá là một trong những khu vực hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển này, nhờ vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM với Bình Dương và các tỉnh Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, thị trường cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng sống, không chỉ dừng lại ở chỗ ở mà còn là môi trường, tiện ích và trải nghiệm dài hạn.

Trong cách tiếp cận đó, TBS Land lựa chọn kể câu chuyện “xanh” theo hướng thực chất hơn. “Green Skyline - Chân Trời Xanh” không chỉ là hình ảnh về mảng xanh cảnh quan, mà còn là ẩn dụ cho tư duy phát triển bền vững, đặt con người và môi trường sống vào trung tâm của mọi quyết định đầu tư.

Sự kiện ra quân và thông điệp thị trường

Lễ ra quân “Kiến tạo Chân Trời Xanh - Khơi nguồn di sản” được tổ chức như một điểm xuất phát chính thức của dự án. Không gian sự kiện được thiết kế giàu cảm xúc, kết hợp hoạt động vinh danh đối tác, giới thiệu hệ sinh thái trải nghiệm và các đặc quyền dành cho khách hàng, qua đó thể hiện định hướng phát triển một cộng đồng cư dân gắn với chuẩn sống mới.

Sự kiện quy tụ các đối tác uy tín hàng đầu, mở rộng câu chuyện hệ sinh thái trải nghiệm và phong thái sống mà TBS Land tạo dựng

Cao trào chương trình được khép lại bằng phần trình diễn nghệ thuật, tạo nên không khí kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực trong giới kinh doanh bất động sản.

Với Green Skyline, TBS Land cho thấy một lựa chọn phát triển khác: không vội vàng, không chạy theo sóng ngắn hạn, mà kiên định với giá trị thực, sản phẩm thực và tầm nhìn dài hạn. Trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc mạnh mẽ, cách tiếp cận này được xem là bước đi thận trọng nhưng cần thiết, góp phần định hình lại chuẩn mực phát triển cho khu vực Đông Bắc TP.HCM trong giai đoạn tới.

