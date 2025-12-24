Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 17/2025 của UBND Thành phố về việc xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội (NƠXH) đối với những người đã có nhà nhưng ở xa nơi làm việc.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc xác định khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc bằng bản đồ số để làm căn cứ xét điều kiện mua, thuê mua NƠXH.

Để xác định khoảng cách, Sở Xây dựng TPHCM hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sử dụng ứng dụng bản đồ số TPHCM tại địa chỉ https://bando.tphcm.gov.vn/. Quy trình thực hiện gồm 4 bước:

Bước 1: Truy cập ứng dụng bản đồ số, chọn biểu tượng tìm đường.

Bước 2: Chọn biểu tượng phương tiện di chuyển bằng xe máy.

Điểm xuất phát là vị trí nhà ở hiện tại của người có nhu cầu mua NƠXH. Điểm đến là nơi làm việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc được người sử dụng lao động xác nhận. Trường hợp không tìm thấy địa điểm làm việc, có thể xác định thủ công bằng cách chọn vị trí điểm đến trên bản đồ và chọn “đến đây”.

Bước 3: Xác định chiều dài lộ trình giao thông (km) từ nhà ở hiện tại đến nơi làm việc.

Bước 4: Nếu khoảng cách đáp ứng quy định, người có nhu cầu mua, thuê mua NƠXH thực hiện kê khai và lập cam kết về điều kiện nhà ở theo mẫu.

Giao diện bản đồ số TPHCM. Ảnh: UBND TPHCM

Trước đó, ngày 12/9, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 17/2025 quy định về trường hợp người có nhà thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ NƠXH.

Căn cứ vào khoảng cách giữa nhà ở thuộc sở hữu và nơi làm việc, UBND TPHCM chia thành hai trường hợp được đăng ký mua hoặc thuê mua NƠXH:

Trường hợp 1: Người có nhà ở thuộc phường cách nơi làm việc từ 14,5km trở lên (sai số không quá 0,5km), đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ NƠXH đến nơi làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu.

Trường hợp 2: Người có nhà ở thuộc xã cách nơi làm việc từ 20km trở lên (sai số không quá 0,5km), đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ NƠXH đến nơi làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu.

Riêng đối với những người có nhà ở thuộc sở hữu tại Đặc khu Côn Đảo thì không được xem xét hưởng chính sách NƠXH tại TPHCM, trừ trường hợp diện tích nhà ở bình quân nhỏ hơn 15 m2/sàn/người.

Khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu đến nơi làm việc trong hai trường hợp trên được xác định bằng chiều dài lộ trình ngắn nhất theo đường bộ hoặc đường thủy. Việc xác định dựa trên bản đồ số TPHCM có tích hợp chức năng đo khoảng cách và lộ trình.