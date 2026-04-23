Báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe Việt Nam quý I/2026 từ đơn vị nghiên cứu độc lập Mordor Intelligence cho thấy, Green SM (trước đây là Xanh SM) chiếm 54,51% thị phần trong mảng gọi xe taxi công nghệ, tăng so với mức 51,5% của quý IV/2025. Thị phần của hai hãng xếp sau tiếp tục bị thu hẹp, với 40,92% thuộc về Grab và 4,57% thuộc về be.

Kết quả trên là sự tiếp nối của xu hướng đã diễn ra tại thị trường gọi xe Việt Nam trong hơn một năm qua, khi thương hiệu Việt Green SM vượt lên dẫn đầu và không ngừng tăng trưởng, chính thức chiếm hơn 50% thị phần vào quý IV/2025.

Không chỉ dẫn đầu về thị phần, Green SM cũng được khách hàng đánh giá cao nhất về chất lượng dịch vụ, đồng thời dẫn đầu về độ phủ mạng lưới, số chuyến và doanh thu trung bình theo ngày.

Báo cáo cũng cho thấy quy mô toàn ngành tiếp tục mở rộng trong quý I/2026, với tổng giá trị giao dịch (GMV) đạt 580,71 triệu USD, tương đương 153,26 triệu chuyến đi được thực hiện. Đặc biệt, các chuyến đi bằng xe điện và xe hybrid chiếm tới 58,34% giá trị giao dịch, cho thấy nhu cầu “di chuyển xanh” của người dân tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Ngoài ra, biến động giá nhiên liệu cũng tạo áp lực lên hiệu quả vận hành của mô hình taxi truyền thống và càng làm nổi bật hơn lợi thế về tiết kiệm chi phí của xe điện.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng đi vào chiều sâu, kết quả tại thị trường trong nước tiếp tục là chỉ báo quan trọng đối với các nền tảng gọi xe. Với Green SM, vị trí dẫn đầu tại Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa về thị phần, mà còn tạo dư địa cho các kế hoạch tăng trưởng tiếp theo. Doanh nghiệp gần đây đã hoàn tất việc chuyển đổi tên thương hiệu từ Xanh SM sang Green SM, chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng hoạt động sang một số thị trường nước ngoài.

Theo giới quan sát, thách thức lớn với các nền tảng gọi xe là khả năng giữ vững vị thế khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng và kỳ vọng của người dùng ngày càng cao. Khi số lượng chuyến xe tăng lên, doanh nghiệp phải đồng thời bảo đảm khả năng đáp ứng phương tiện, thời gian đón khách hợp lý, chất lượng dịch vụ đồng đều và trải nghiệm ứng dụng ổn định. Đây là những yếu tố quyết định năng lực tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo của thị trường.

