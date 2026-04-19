Không còn cảnh ghé trạm xăng, không mùi nhiên liệu, không tiếng động cơ gầm rú, khả năng vận hành êm ái, tăng tốc tức thì và chi phí sử dụng thấp, đó là những ưu điểm của xe điện khiến nhiều người dùng Việt nhanh chóng "phải lòng" với loại phương tiện mới này.

Việc sử dụng xe điện làm sao có thể đi xa nhất có thể là điều được nhiều người dùng quan tâm. Ảnh: VinFast

Thế nhưng, với không ít người dùng, đặc biệt là những ai thường xuyên di chuyển đường dài, việc liên tục liếc nhìn màn hình phần trăm pin gần như đã trở thành thói quen. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc dù đang mở rộng nhưng chưa thể phủ kín, việc tối ưu quãng đường đi được sau mỗi lần sạc là kỹ năng bắt buộc với người sử dụng xe điện.

Tin tốt là bạn không cần kiến thức kỹ thuật phức tạp hay thay đổi hoàn toàn phong cách lái. Chỉ cần hiểu xe điện tiêu thụ năng lượng ra sao và điều chỉnh một vài thói quen cơ bản, hiệu quả sẽ cải thiện rõ rệt. Dưới đây là 5 cách thiết thực, dễ áp dụng để giúp xe điện đi xa hơn sau mỗi lần sạc mà không đánh đổi sự thoải mái.

Chuẩn bị xe trước khi khởi hành

Nhiệt độ cabin ảnh hưởng trực tiếp đến lượng điện tiêu thụ. Trong thời tiết lạnh, việc bật sưởi ở mức cao ngay khi lên xe sẽ tiêu hao một lượng pin đáng kể chỉ trong vài phút đầu. Cách làm đúng là làm nóng hoặc làm mát cabin khi xe đang cắm sạc. Bằng cách này, năng lượng lẽ ra sẽ được lấy từ pin sẽ được lấy lại từ nguồn điện.

Người dùng nên sưởi ấm hoặc làm mát trước cho xe điện khi đang sạc pin. Ảnh: Recharged

Nhiều mẫu xe điện hiện nay cho phép điều khiển điều hòa từ xa bằng điện thoại. Chỉ cần cài đặt để hệ thống kích hoạt trước giờ xuất phát 20-30 phút, bạn sẽ bước vào khoang lái dễ chịu mà không hao pin. Theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, việc tiền xử lý nhiệt khi đang sạc pin không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn có lợi cho tuổi thọ pin.

Tránh tăng tốc đột ngột

Khác với xe động cơ đốt trong, xe điện phản hồi ga gần như tức thì. Đây là điểm hấp dẫn những người thích cảm giác lái phấn khích nhưng đó cũng là "con dao hai lưỡi". Mỗi cú đạp ga mạnh đều yêu cầu động cơ rút một lượng điện lớn từ pin, làm giảm nhanh phạm vi hoạt động.

Lái xe điện, người điều khiển cần tạo thói quen ăng tốc đều, mượt và có kiểm soát. Ảnh: KIA

Thay vì phóng vọt khi đèn vừa xanh rồi lại phanh gấp ở ngã tư kế tiếp, hãy tăng tốc đều, mượt và có kiểm soát. Phong cách lái này không chỉ giúp tiết kiệm pin mà còn giảm mài mòn lốp, phanh và các chi tiết cơ khí. Nếu lái xe điện mà vẫn giữ thói quen đạp thốc ga, phanh gấp kiểu xe xăng thì pin tụt nhanh là điều tất yếu.

Tận dụng tối đa phanh tái tạo năng lượng

Phanh tái tạo năng lượng là lợi thế kỹ thuật lớn nhất của xe điện. Khi giảm tốc, động cơ sẽ hoạt động ngược lại để thu hồi năng lượng động học và chuyển thành điện năng sạc lại pin. Nếu sử dụng đúng cách, bạn có thể “lấy lại” một phần quãng đường đã mất.

Phanh tái tạo năng lượng là một tính năng quan trọng giúp xe điện gia tăng quãng đường di chuyển. Ảnh: Motortrend

Nhờ tính năng nay, khi đi trên đường đèo dốc hoặc trong đô thị đông đúc, bạn chỉ cần nhả chân ga thay vì đạp phanh liên tục. Với thiết lập phanh tái tạo ở mức cao, nhiều xe cho phép người lái điều khiển gần như chỉ bằng một bàn đạp. Kết quả là xe chậm lại tự nhiên, pin được nạp thêm và má phanh cũng bền hơn.

Duy trì áp suất lốp chuẩn

Áp suất lốp chuẩn trên xe xăng giúp tiết kiệm nhiên liệu và nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho động cơ điện của ô tô. Lốp xe non hơi làm tăng lực cản lăn, buộc động cơ điện phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì cùng tốc độ. Với xe điện vốn nặng hơn xe xăng vì có thêm cục pin lơn nên vấn đề này càng nghiêm trọng.

Sử dụng lốp chuyên cho xe điện với lực cản lăn thấp sẽ giúp gia tăng quãng đường di chuyển. Ảnh: Bridgestone

Hãy kiểm tra áp suất lốp ít nhất mỗi tháng một lần, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Trời lạnh khiến áp suất giảm, trời nóng làm lốp căng hơn. Duy trì đúng thông số nhà sản xuất khuyến nghị sẽ giúp xe lăn nhẹ hơn, tiết kiệm điện và ổn định hơn khi vận hành. Nếu có điều kiện, lốp chuyên dụng cho xe điện với lực cản lăn thấp là một khoản đầu tư đáng cân nhắc.

Sử dụng kiểm soát hành trình trên cao tốc

Giữ tốc độ hoàn toàn ổn định bằng chân ga là việc khó khăn, kể cả với tài xế giàu kinh nghiệm. Những dao động nhỏ trong quá trình tăng, giảm tốc tưởng như không đáng kể nhưng cộng dồn trong suốt một hành trình dài, điều này sẽ làm hao pin rõ rệt.

Hệ thống kiểm soát hành trình giúp xe điện tối ưu pin khi di chuyển quãng đường dài. Ảnh: Volvo

Giải pháp đơn giản là bật chế độ kiểm soát hành trình khi đi cao tốc. Hệ thống sẽ tự tính toán và cấp chính xác lượng điện cần thiết để duy trì tốc độ, loại bỏ sự lãng phí do thao tác con người. Các hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hiện đại còn có thể tự điều chỉnh theo xe phía trước, giúp hành trình vừa an toàn vừa tiết kiệm năng lượng.

Nói tóm lại, xe điện không khó sử dụng nhưng cũng không "tự nhiên" mà tiết kiệm điện. Hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn lái và chăm sóc xe mỗi ngày. Năm thói quen trên không phức tạp, không tốn chi phí nhưng nếu áp dụng nghiêm túc, bạn sẽ thấy quãng đường đi được sau mỗi lần sạc của xe điện sẽ cải thiện rõ rệt.

