Việc hàng loạt mẫu xe điện bị khai tử hoặc trì hoãn vô thời hạn cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc khắt khe hơn. Người tiêu dùng ngày càng thực dụng, trong khi các hãng xe buộc phải cân đối giữa công nghệ, chi phí và lợi nhuận.

Dù vậy, điện hóa vẫn là xu hướng dài hạn, nhưng sẽ không còn là cuộc đua “ồ ạt” mà chuyển sang phát triển có chọn lọc và thực tế hơn.

Dưới đây là danh sách những mẫu xe điện vừa ra mắt chưa lâu đã phải ngừng sản xuất, trải dài từ xe phổ thông đến xe sang, do Tạp chí Car and Driver tổng hợp:

Acura ZDX

Mẫu SUV điện đầu tiên của Acura là ZDX từng được xem là bước đi chiến lược của hãng trong quá trình điện hóa. Xe sử dụng nền tảng Ultium của General Motors, chia sẻ với Cadillac Lyriq, đi kèm hệ dẫn động AWD và công suất lên tới khoảng 500 mã lực ở bản Type S.

Tuy nhiên, ZDX nhanh chóng rơi vào tình trạng doanh số không như kỳ vọng. Khi các ưu đãi thuế cho xe điện tại Mỹ thay đổi, lợi thế cạnh tranh của mẫu xe này suy giảm rõ rệt. Acura vì vậy đã quyết định dừng vòng đời sản phẩm chỉ sau một thế hệ. Đây là minh chứng cho việc ngay cả những mẫu xe có nền tảng công nghệ tốt vẫn có thể thất bại nếu không phù hợp với nhu cầu thị trường.

Acura RSX

Acura RSX thậm chí còn "chết yểu" khi bị khai tử ngay từ khi chỉ còn cách thời điểm thương mại hóa vài tháng.

Quyết định này vừa đến vào tháng 3/2026 vừa qua. Đáng nói, RSX từng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn với thiết kế sắc sảo cùng hệ truyền động hai mô-tơ cho khả năng vận hành mạnh mẽ.

Afeela 1 (Sony – Honda)

Afeela 1 là dự án hợp tác giữa Sony và Honda, từng thu hút sự chú ý lớn khi ra mắt dưới dạng concept. Xe được công bố với pin 91 kWh, công suất khoảng 483 mã lực và phạm vi hoạt động gần 300 dặm. Ngoài ra, mẫu xe còn nhấn mạnh vào công nghệ giải trí và kết nối - thế mạnh của Sony.

Tuy nhiên, dự án này đã bị hủy bỏ trước khi bước vào sản xuất thương mại. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí phát triển cao và triển vọng thị trường chưa rõ ràng. Việc một dự án quy mô lớn bị dừng lại cho thấy mức độ rủi ro trong cuộc đua xe điện hiện nay.

Dodge Charger Daytona R/T

Dodge Charger Daytona R/T là một trong những nỗ lực đáng chú ý nhằm “điện hóa” dòng xe cơ bắp Mỹ. Xe sở hữu thiết kế hầm hố đặc trưng, kết hợp hệ truyền động điện với công suất cao và âm thanh giả lập động cơ để giữ chất xe cơ bắp.

Tuy nhiên, phiên bản R/T dự kiến bị loại khỏi danh mục sản xuất mới vào năm 2026 khi hãng nhận thấy nhu cầu chưa đủ lớn để duy trì đầy đủ các biến thể.

Điều này cho thấy thách thức khi chuyển đổi những dòng xe mang tính biểu tượng sang điện hóa, bởi khách hàng truyền thống vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ động cơ đốt trong. Dodge hiện có xu hướng tập trung vào các phiên bản hiệu suất cao hơn hoặc giải pháp lai điện.

Genesis Electrified G80

Genesis Electrified G80 là phiên bản thuần điện của mẫu sedan hạng sang G80, sở hữu thiết kế thanh lịch cùng nội thất cao cấp. Xe được trang bị hệ dẫn động hai cầu, công suất khoảng 365 mã lực và phạm vi hoạt động hơn 280 dặm (450km) theo chuẩn EPA.

Dù có thông số cạnh tranh, mẫu xe này vẫn không đạt doanh số như kỳ vọng tại Mỹ. Thị hiếu người tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh sang SUV/crossover, khiến sedan điện trở nên kém hấp dẫn. Genesis vì vậy đã quyết định ngừng phân phối Electrified G80 tại thị trường này. Đây là ví dụ điển hình cho thấy không phải mọi phân khúc đều phù hợp với điện hóa ở thời điểm hiện tại.

Nissan Ariya

Nissan Ariya là mẫu SUV điện toàn cầu, được kỳ vọng tiếp nối thành công của Leaf. Xe có nhiều cấu hình pin (63 kWh và 87 kWh), phạm vi hoạt động tối đa khoảng 304 dặm và tùy chọn dẫn động AWD e-4ORCE. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại Mỹ gặp nhiều khó khăn, từ chuỗi cung ứng đến nhu cầu thị trường.

Nissan đã phải tạm dừng sản xuất Ariya cho thị trường này trong một số giai đoạn. Điều đó cho thấy ngay cả những hãng có kinh nghiệm lâu năm với xe điện cũng không tránh khỏi thách thức. Ariya chưa bị khai tử hoàn toàn, nhưng tương lai tại một số thị trường vẫn còn bỏ ngỏ.

Ram 1500 REV

Ram 1500 REV từng được định vị là đối thủ trực tiếp của Ford F-150 Lightning trong phân khúc bán tải điện. Xe được công bố với hai tùy chọn pin lớn, phạm vi hoạt động dự kiến lên tới hơn 500 dặm ở bản cao cấp. Tuy nhiên, Ram đã bất ngờ thay đổi chiến lược khi trì hoãn và thực chất là hủy kế hoạch sản xuất phiên bản thuần điện trong ngắn hạn.

Thay vào đó, hãng chuyển hướng sang mẫu Ramcharger sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid. Quyết định này phản ánh thực tế rằng phân khúc bán tải, vốn đòi hỏi khả năng kéo tải và phạm vi hoạt động lớn vẫn chưa thực sự phù hợp với công nghệ thuần điện hiện nay.

Volkswagen ID.7

Volkswagen ID.7 là mẫu sedan điện cỡ trung, được định vị cạnh tranh với Tesla Model 3 và các đối thủ cùng phân khúc. Xe có thiết kế khí động học, nội thất hiện đại và phạm vi hoạt động dự kiến hơn 300 dặm. Tuy nhiên, Volkswagen đã quyết định không đưa ID.7 tới thị trường Mỹ, dù vẫn phân phối tại châu Âu.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu sedan thấp và sự cạnh tranh gay gắt tại Mỹ. Thay vào đó, hãng tập trung vào các dòng SUV điện, vốn đang được ưa chuộng hơn. Đây là minh chứng cho việc chiến lược sản phẩm phải linh hoạt theo từng khu vực, ngay cả với cùng một mẫu xe.

Honda 0 Series

Honda từng giới thiệu dòng xe điện “0 Series” với hai mẫu concept SUV và sedan, dự kiến ra mắt vào cuối thập kỷ này. Đây được xem là nền tảng chiến lược mới, tập trung vào thiết kế tối giản và công nghệ điện tiên tiến.

Dù vậy, kế hoạch này đã bị tạm dừng khi Honda đánh giá lại chiến lược điện hóa trong bối cảnh chi phí tăng cao và nhu cầu chưa ổn định.

Hãng xe Nhật Bản có xu hướng chuyển sang các giải pháp hybrid, lĩnh vực mà họ đã có nhiều kinh nghiệm. Quyết định này cho thấy ngay cả những tập đoàn lớn cũng phải điều chỉnh tham vọng EV để đảm bảo hiệu quả tài chính.

(Theo Car and Driver)