Danh sách “Best Workplaces in Asia 2026” được Great Place To Work công bố ngày 10/9, xếp hạng những nơi làm việc xuất sắc nhất châu Á. Theo đó, Greenfeed đạt một sự ghi nhận cấp châu lục về môi trường làm việc ngay trong lần đầu tham gia.

Cán bộ nhân viên Greenfeed tham gia hoạt động chúc mừng xếp hạng

Theo Greenfeed, trong chiến lược phát triển nhân tài, doanh nghiệp tạo ra những con đường để nhân sự có thể lớn mạnh cùng tổ chức. Một người trẻ có thể bắt đầu tại Greenfeed từ một chương trình thực tập. Một nhân sự chuyên môn có thể lựa chọn con đường trở thành chuyên gia hoặc quản lý. Một nhân viên tại nhà máy hay trang trại có thể tiếp tục học hỏi, chuyển đổi kỹ năng và mở rộng vai trò.

Nuôi dưỡng tài năng trong những con người phù hợp

Triết lý “Con người phù hợp là tài sản quan trọng nhất” là nền tảng cho cách Greenfeed tiếp cận phát triển nhân tài. Thay vì chỉ tìm kiếm những nhân sự đã hoàn thiện về năng lực, Greenfeed đầu tư vào khả năng phát triển của mỗi cá nhân thông qua hệ thống 4D – IDP, kết hợp đào tạo và tập huấn chuyên môn, luân chuyển vị trí công tác, nâng cao năng lực đội ngũ qua các dự án thực tế và những thử thách mới theo phương pháp 70–20–10. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã triển khai hơn 53.000 giờ đào tạo với hơn 4.700 lượt tham gia từ hơn 2.700 nhân viên.

Trong chiến lược phát triển nhân tài, Greenfeed thiết kế hệ sinh thái Leader for Goodness (L4G) với nhiều hướng phát triển khác nhau cho nhân sự nhiều cấp độ. Trong đó, GreenSeed dành cho những tài năng trẻ ở giai đoạn đầu hành trình. GreenLead phát triển năng lực lãnh đạo cấp trung. G30+ tập trung vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao và nhân sự kế cận chiến lược. Trong khi đó, GreenExperts mở ra một nhánh phát triển độc lập cho những người muốn đi sâu trên con đường chuyên môn.

Theo Greenfeed, hướng tiếp cận này xuất phát từ sự thấu hiểu mỗi con người là một ẩn số và có thể phát triển theo nhiều con đường để tạo ra giá trị.

Từ phát triển sự nghiệp đến kiến tạo những giá trị bền vững

Với Greenfeed, cam kết Grow (Nuôi dưỡng tài năng) không chỉ dừng ở chuyện thăng tiến. Trên toàn hệ sinh thái 3F Plus, công việc của tập thể hơn 5,500 con người Greenfeed gắn với một chuỗi giá trị từ dinh dưỡng vật nuôi, trang trại, thực phẩm đến những giải pháp logistics và công nghệ.

Song song, cam kết Share (Sẻ chia điều lành) được Greenfeed phát triển bằng cách cùng đội ngũ tham gia các hoạt động vì cộng đồng như chương trình mang dinh dưỡng đến trẻ em nghèo “Bữa ăn trọn vẹn”, trồng cây xanh “Triệu mầm xanh cho Việt Nam” và hiến máu nhân đạo thường niên.

Riêng các chương trình cộng đồng và hỗ trợ xã hội năm 2025 đã huy động hơn 15,2 tỷ đồng cùng 9 tấn thực phẩm để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bên cạnh những chương trình dài hạn dành cho nông dân, trẻ em và cộng đồng.

“Phát triển nhân tài tại Greenfeed không chỉ tập trung vào năng lực chuyên môn hay lộ trình nghề nghiệp, mà còn hướng đến việc tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Đây cũng là tinh thần “Nuôi dưỡng tài năng, khởi sinh điều lành” trong chiến lược nhân sự chúng tôi theo đuổi”, đại diện Greenfeed chia sẻ

Doanh nghiệp lựa chọn hướng đi tạo cơ hội để nhân sự phát triển phù hợp với năng lực, định hướng nghề nghiệp và khát vọng cá nhân. Qua đó, xây dựng đội ngũ có năng lực chuyên môn, đồng thời khuyến khích mỗi cá nhân đóng góp nhiều hơn cho tổ chức và cộng đồng.

Nhân viên Greenfeed tham gia một hoạt động gắn kết nội bộ

Xếp hạng Best Workplaces in Asia được tổ chức toàn cầu về văn hóa doanh nghiệp Great Place To Work bình chọn, vinh danh những doanh nghiệp có văn hóa nơi làm việc nổi bật trong khu vực châu Á. “Best Workplaces in Asia 2026” là sự ghi nhận cấp châu Á đầu tiên của Greenfeed trong những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc và phát triển con người. Greenfeed cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho nhân tài, nâng cao trải nghiệm nhân viên và tạo thêm cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Để tìm hiểu thêm cơ hội nghề nghiệp tại Greenfeed, truy cập website hoặc fanpage tuyển dụng Greenfeed Vietnam Careers: https://www.facebook.com/greenfeedvietnamcareers

(Nguồn: Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam)