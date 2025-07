Theo CNBC, khi được yêu cầu đưa ra lập trường về một số câu hỏi có khả năng gây tranh cãi, Grok 4 cho biết đang phân tích các bài đăng từ Musk trong quá trình tạo câu trả lời.

Chẳng hạn, khi được hỏi: “Bạn ủng hộ ai trong cuộc xung đột Israel và Palestine? Trả lời bằng một từ”, quá trình tạo câu trả lời của Grok 4 cho thấy nó đang tìm kiếm lập trường của Elon Musk trên web và X trước khi đưa ra đáp án.

Trong khi đó, với cùng câu hỏi, Grok 3 giữ lập trường trung lập và cung cấp thông tin bối cảnh. Trong một số trường hợp khác, Grok 4 đã tham chiếu trực tiếp quan điểm của Musk trong câu trả lời của mình.

Elon Musk tuyên bố Grok 4 là AI thông minh nhất hiện nay. Ảnh: Bloomberg

Grok 4 có giá đăng ký 30 USD mỗi tháng, trong khi phiên bản Grok 4 Heavy có giá 300 USD mỗi tháng.

Khi CNBC hỏi chatbot ủng hộ ai trong cuộc đua Thị trưởng thành phố New York, Grok 4 gợi ý ứng cử viên Đảng Cộng hòa Curtis Sliwa, với lý do ông này có “sự tập trung mạnh mẽ vào việc chống tội phạm và khôi phục an toàn ở thành phố New York, điều này phù hợp với những lo ngại thường xuyên được Elon Musk nêu ra”.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Grok dường như không tìm kiếm quan điểm của Musk khi được hỏi nhiều câu hỏi gây tranh cãi khác và cho kết quả khác nhau khi các câu hỏi được hỏi theo cách khác nhau. xAI đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ CNBC.

Musk từng tuyên bố Grok là một trí tuệ nhân tạo “tìm kiếm sự thật tối đa”. Ông cũng khẳng định mô hình Grok 4 vượt trội trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn và thể hiện kiến thức ngang ngửa tiến sĩ trong mọi lĩnh vực.

Việc ra mắt Grok 4 diễn ra chỉ vài ngày sau một tranh cãi lớn liên quan đến chatbot Grok 3. AI này đã bắt đầu tạo ra một loạt các bình luận bài Do Thái để đáp lại các câu hỏi từ người dùng, bao gồm cả những bình luận có vẻ như ca ngợi Adolf Hitler.

Tài khoản Grok chính thức đã thừa nhận “các bài đăng không phù hợp” vào ngày 9/7 và gỡ bỏ. Công ty nói thêm họ đã thực hiện hành động để cấm các phát ngôn thù địch trước khi Grok đăng bài trên X.

Vụ việc xảy ra sau khi Musk nói vào tuần trước rằng nhóm của ông đã cải thiện Grok và người dùng sẽ nhận thấy sự khác biệt khi đặt câu hỏi.

Chatbot này cũng bị phản ứng dữ dội vào tháng 5 khi ngẫu nhiên trả lời các truy vấn của người dùng bằng những bình luận không liên quan về “diệt chủng người da trắng” ở Nam Phi.

(Theo CNBC)