Tại đại hội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã công bố kết quả họp bầu chủ tịch và các phó chủ tịch Hội khóa 8. Theo đó, GS.TS Nguyễn Văn Kim, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ông Kim thay cho người tiền nhiệm là PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội khóa 7.

GS.TS Nguyễn Văn Kim (ở giữa) được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Bên cạnh là 2 phó chủ tịch chuyên trách của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam gồm PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ (phải) và TS Lê Mậu Nhiệm (trái).

Ảnh: Thanh Hùng.

Ban chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cũng bầu 4 phó chủ tịch Hội gồm các ông: PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ (Phó Chủ tịch chuyên trách); TS Lê Mậu Nhiệm (Phó Chủ tịch chuyên trách); GS.TS Võ Văn Sen, TS Phan Tiến Dũng.

Đại hội cũng bầu 58 thành viên là ủy viên Ban chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa 8.

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chính thức ra đời năm 1966, là một trong những hội khoa học ra đời sớm nhất ở miền Bắc nước ta, chỉ sau Hội Luật gia và Tổng hội Y học (năm 1955).

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch và 4 phó chủ tịch của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ảnh: Thanh Hùng.

Hiện nay, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam có 40 hội/chi hội thành viên với tổng số gần 7.000 hội viên, trong đó 5.528 hội viên đã được cấp thẻ (tính đến ngày 10/6/2026). Trong số 40 hội, chi hội thành viên có 28 hội cấp tỉnh, thành phố, 12 chi hội của các tổ chức đào tạo, nghiên cứu lịch sử, các cơ quan trung ương và địa phương.

GS.TS Nguyễn Văn Kim, tân Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thanh Hùng.

Trong thời gian gần đây, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam thuộc hệ thống các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương; hoạt động trong cơ chế phối hợp, hiệp thương thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chủ trương hiện hành.