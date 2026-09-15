Cụ thể, tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khoá IX.

Trước đó, anh Nguyễn Kim Quy là Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Quy đảm nhiệm vị trí này thay cho người tiền nhiệm là anh Nguyễn Tường Lâm, hiện là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Kim Quy sinh năm 1984, quê Bắc Ninh, có trình độ chuyên môn thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp. Anh Nguyễn Kim Quy trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội và từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Ảnh: Đăng Hải.

Trong quá trình công tác, anh Nguyễn Kim Quy từng kinh qua các chức vụ: Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Tháng 6/2026, anh Quy được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng hiệp thương các anh Lê Hải Long (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn) và anh Đỗ Tuấn Hanh (Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn) giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bên cạnh đó, tại hội nghị cũng hiệp thương 10 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch và 38 anh chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2024-2029.