Ra mắt từ cuối năm 2025, “Tiết kiệm Tỷ phú” nhanh chóng tạo sức hút. Chỉ cần gửi tiết kiệm tại quầy hoặc online từ 50 triệu đồng, khách hàng đã có cơ hội trúng thưởng từ quà công nghệ, đồ gia dụng giá trị cao, xe SH 150i cho tới sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Mô hình quay số livestream công khai và minh bạch, thu hút đông đảo người theo dõi mỗi kỳ quay số.

Tăng lãi suất, tặng thêm vàng

Chào năm mới với lộc xuân ý nghĩa, từ ngày 07/02/2026 đến 28/02/2026, HDBank tiếp tục tung gói ưu đãi khai xuân như một lời chúc “Đắc tài đắc lộc”, mở ra năm Bính Ngọ thịnh vượng và may mắn dành cho khách hàng.

Theo đó, người gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng sẽ được cộng thêm lãi suất lên đến 1,1%/năm, nhận tiền mặt lì xì tới 1.680.000 đồng (áp dụng khi gửi tiết kiệm online từ 17/02/2026 - 27/02/2026 và tại quầy từ 23/02/2026 - 27/02/2026). Đặc biệt, duy nhất ngày vía Thần Tài ngày 26/2/2026, khách hàng có cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng SJC khi gửi tiết kiệm online.

Khi gửi tiết kiệm tại HDBank, khách hàng còn được cộng điểm khách hàng thân thiết (Skypoint) để đổi phần quà hấp dẫn.

Lãi tăng, quà trao và vàng lấy vía, HDBank đang mang đến khởi đầu tài lộc cho khách hàng.

Cơ cấu hấp dẫn - dễ gửi, dễ trúng thưởng

Song song với ưu đãi cộng thêm, cơ cấu giải thưởng quen thuộc của “Tiết kiệm Tỷ phú” vẫn giữ nguyên để ai cũng dễ dàng tham gia.

Từ nay đến ngày 28/02/2026, chỉ từ 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng tại quầy hoặc trên App HDBank/ Đi HDBank, khách hàng đã được nhận mã số dự thưởng tương ứng với số tiền gửi. Khách hàng mới được cộng thêm mã dự thưởng, gửi càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng lớn.

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng sẽ được nhân đôi số lượng mã số dự thưởng, tăng cơ hội trúng thưởng gấp đôi.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn. Đến nay, chương trình đã tổ chức hai buổi livestream quay số may mắn trên Fanpage HDBank và ghi nhận sự hưởng ứng sôi nổi từ khách hàng trên cả nước. Kỳ livestream lần thứ 03 sẽ diễn ra vào ngày 12/02/2026, hứa hẹn tiếp tục mang đến những khoảnh khắc vỡ òa khi những giải thưởng hấp dẫn tìm thấy chủ nhân.

Giải thưởng của 3 kỳ quay số đầu tiên gồm:

- 3 Giải Đặc Biệt: Xe SH 125i ​

- 3 Giải Nhất: Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch​

- 9 Giải Nhì: Robot hút bụi tự động Dreame L30S Ultra

- 15 Giải Ba: Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture

- 60 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 5 triệu đồng

- 150 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 2 triệu đồng

Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến ngày 12/03/2026):

- Giải Đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng​

- 1 Giải Nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng​

- 3 Giải Nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch ​

- 5 Giải Ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side​

- 10 Giải Tư: Máy rửa bát Bosch ​

- 30 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng​

- 50 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng

Một quyết định tài chính chắc chắn, cộng thêm kỳ vọng vận may đầu năm. Gửi tiền hôm nay để an tâm sinh lời, đón lộc xuân và mở ra một năm mới vui tươi và nhiều hy vọng.

Xem chi tiết chương trình tại: : https://hdbank.com.vn/s/TKTP20Nov

(Nguồn: HDBank)