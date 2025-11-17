Bảo mật đa tầng - nền tảng kiến tạo niềm tin

Theo số liệu khảo sát của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến quý III/2024, 68% người trưởng thành có tiết kiệm trong 12 tháng. Về hình thức tiết kiệm, 47% giữ tại nhà, 33% gửi ngân hàng, 6% tiết kiệm không chính thức, 0,4% đầu tư chứng khoán và 0,6% đầu tư vào quỹ hưu trí.

Khách hàng mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến trên ngân hàng số Cake

Song song đó, số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước chỉ ra, đến hết tháng 7/2025, tiền gửi của dân cư tiếp tục lập đỉnh mới với gần 7,75 triệu tỷ đồng, tăng 9,68% so với đầu năm và gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận tại Ngân hàng số Cake by VPBank, tại thời điểm tháng 10/2025, số dư tiền gửi của khách hàng tăng 166% so với cuối năm 2024 và tiếp tục tăng khi bước vào cao điểm cuối năm 2025.

Điểm nổi bật giúp Cake được khách hàng tin tưởng khi gửi tiết kiệm là hệ thống bảo mật đa tầng. Nhà băng này đang dẫn đầu trong chuẩn bảo mật khi là ngân hàng số tiên phong ở Đông Nam Á đạt chuẩn ISO/IEC 30107-3 cấp độ 2 - cấp độ cao nhất trong xác thực khuôn mặt, PCI DSS 4.0 cấp độ 1 - mức cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ, đồng thời áp dụng chuẩn xác thực không mật khẩu FIDO2 cho các giao dịch tài chính.

Đặc biệt hơn, khi mở sổ tiết kiệm, Cake “gia cố” thêm một lớp bảo mật thông qua tính năng “Tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khóa”. Nhờ vậy, các khoản tiền gửi của khách hàng được đảm bảo an toàn tối ưu. Cả khi tài khoản bị truy cập trái phép, hacker cũng không thể tất toán sổ tiết kiệm vì không có mã khóa bí mật này. Đây chính là nền tảng quan trọng củng cố niềm tin của khách hàng trong việc chọn Cake cho hành trình tích lũy bền vững.

Lãi suất hấp dẫn - lợi thế tối ưu hoá giá trị tiết kiệm

Lãi suất vượt trội là yếu tố quan trọng khiến việc tiết kiệm online trên Cake trở nên hấp dẫn hơn. Từ ngày 4/11/2025, Cake áp dụng mức lãi suất mới cho sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn, tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng số có lãi suất top đầu thị trường với kỳ hạn 6 tháng là 6,3% và kỳ hạn 12 tháng lên tới 6,5%.

Khi gửi tiết kiệm trên Cake, khách hàng có thể chọn tiết kiệm tích lũy hoặc chọn kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng với đa dạng hình thức nhận lãi: Đầu kỳ, cuối kỳ, theo tháng hoặc theo quý. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31/12/2025, Cake triển khai loạt ưu đãi liên hoàn dành cho tất cả khách hàng khi mở sổ tiết kiệm online. Cụ thể, khách hàng lần đầu tiên mở sổ tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng sẽ nhận ngay ưu đãi lãi suất cộng thêm 0,6%/năm, áp dụng cho mọi giá trị tiền gửi.

Với khách hàng đã từng gửi tiết kiệm trên Cake, khi mở mới khoản tiền gửi sẽ được cộng thêm trực tiếp các mức lãi suất 0,2% với sổ tiết kiệm từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; 0,4% với sổ tiết kiệm từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; 0,6% với sổ tiết kiệm từ 200 triệu đồng trở lên.

Khách hàng tham gia thử thách mở tiết kiệm trực tuyến nhận iPhone 17 trên Cake by VPBank

Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội nhận iPhone 17 khi tham gia thử thách tiết kiệm “Có công làm ‘sếp’, có ngày lãnh iPhone”. Theo đó, với mỗi giá trị tiết kiệm từ 5 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 3 tháng, khách hàng sẽ nhận được lượt chơi để mở các phong bì may mắn. Với mỗi phong bì, khách hàng có cơ hội trúng 1 chiếc iPhone 17 hoặc tiền thưởng trực tiếp vào tài khoản.

Giải thưởng trong thử thách tiết kiệm lần này gồm 50 iPhone 17 và 50.000 lì xì trực tiếp vào tài khoản, với tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng. Sau hơn 1 tuần triển khai, 8 chiếc iPhone 17 đã tìm thấy chủ nhân.

Thời điểm cuối năm thường là giai đoạn các ngân hàng tung nhiều ưu đãi, giúp tối đa hóa lợi nhuận khi gửi tiết kiệm đúng lúc và đúng cách. Việc Cake duy trì mức lãi suất cạnh tranh, mở rộng sản phẩm linh hoạt và bổ sung cơ chế bảo mật nâng cao cho thấy sự đầu tư của ngân hàng số trong việc tạo ra các lựa chọn tiết kiệm an toàn và hiệu quả cho người dùng.

Với những người đang tìm kiếm kênh tiết kiệm ổn định, sự kết hợp giữa lãi suất cao, bảo mật nhiều lớp và ưu đãi thiết thực từ Ngân hàng số Cake có thể xem là một lựa chọn đáng cân nhắc trong hành trình tích lũy bền vững.

Ngọc Hân