Ngày 29/5, tại Khu bảo tồn Thiên nhiên ngập nước đầm Vân Long (Ninh Bình), Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) phối hợp cùng BTC chương trình Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An Forestival 2026, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tổ chức khai trương Trung tâm Thiên nhiên lưu động và trồng rừng.

Với thông điệp phủ xanh đất ngập nước, kiến tạo sinh cảnh vạn năm, hơn 1.000 cây bản địa được trồng tại Vân Long. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa của dàn nghệ sĩ cùng với 1.000 khán giả sở hữu vé Forestival đầu tiên cùng tham gia. Chương trình dùng sức lan tỏa của âm nhạc để cùng hành động bảo tồn di sản, bảo vệ đa dạng sinh học, gieo mầm xanh và chung tay phục hồi sinh cảnh tự nhiên tại Ninh Bình.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn, người con quê hương Ninh Bình tham gia dự án.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết: “Chúng ta hội tụ tại đây vì tất cả đều mang trong mình sự giàu có về trải nghiệm. Từ sự trân trọng đó, hãy cùng lan tỏa tình yêu quê hương bằng những hành động thiết thực. Chính tại vùng đất lún này, những cái cây chúng ta trồng hôm nay sẽ trở thành nguồn sống cho loài voọc, góp phần phủ xanh toàn bộ đầm Vân Long. Mỗi người có mặt ở đây đều là một mắt xích không thể thiếu trong hành trình vạn năm ấy".

Hành trình xanh năm nay đã đưa 1.000 khán giả cùng dàn nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, DJ 2Pillz và diễn viên Lâm Thanh Nhã cùng trân trọng gieo những mầm xanh hy vọng tại Vân Long.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh.

Các cây bản địa được trồng tại Vân Long như và nước, cây sung. Đây là những loài cây then chốt cung cấp nguồn thức ăn cho voọc mông trắng vào mùa đông, đồng thời kiến tạo môi trường sống cho hệ động thực vật đất ngập nước.

Cũng tại Vân Long cũng đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm Thiên nhiên lưu động gắn với bảo vệ môi trường. Đây là mô hình giáo dục bảo tồn thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam và trên thế giới.

Trung tâm Thiên nhiên lưu động được xây dựng trên 3 xe buýt với không gian triển lãm tương tác, ứng dụng công nghệ hiện đại như mô hình 3D, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), màn hình tương tác chạm và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để đưa công chúng bước vào một “thế giới hoang dã” sống động. Ca sĩ Hà Anh Tuấn, người con quê hương Ninh Bình cũng là đại sứ Trung tâm Thiên nhiên lưu động.

Trồng rừng gieo mầm sống để bảo vệ loài vọoc quý hiếm tại đầm Vân Long.

Ảnh: N.T