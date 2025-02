Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết số 07-NQ/ĐH, ngày 17/10/2020) đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá trong mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/ĐH, UBND tỉnh Hà Giang cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và trên 160 kế hoạch, chương trình chuyên đề giai đoạn 2021-2025 để cụ thể hoá các mục tiêu của Trung ương và Đảng bộ tỉnh…

Trong đó, lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội được tỉnh quan tâm và đạt được nhiều tiến bộ. Chất lượng dạy và học, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao. Cải cách thủ tục hành chính chuyển biến toàn diện. Chương trình chuyển đổi số triển khai đồng bộ, sâu rộng trên cả 3 phương diện: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại; giữ vững độc lập, chủ quyền; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ước đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thành phố Hà Giang và huyện Bắc Quang); 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 38 xã so với năm 2020).

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Đã có 43 dự án quan trọng khởi công, trong đó có 1 dự án trọng điểm quốc gia là Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang. Cơ bản các tuyến quốc lộ đã được nâng cấp đạt cấp IV miền núi. 7 tuyến đường tỉnh được cải tạo, nâng cấp (gồm: ĐT.176, ĐT.176B, ĐT.177, ĐT.178, ĐT.183, ĐT.182B, đường Pả Vi - Xín Cái - Mốc 456). Các tuyến đường huyện, xã được đầu tư đồng bộ.

Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, lượng khách du lịch bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 tăng 26% so với giai đoạn trước.

Hà Giang cũng đặc biệt tập trung phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị, tập trung vào phát triển “5 cây và 3 con” (gồm: cây ăn quả ôn đới, chè shan tuyết, dược liệu, lúa chất lượng cao, tam giác mạch, bò vàng, lợn địa phương và ong bạc hà), phù hợp với lợi thế về tiểu vùng khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác của nhân dân.

Cùng với đó, Hà Giang cũng tích cực áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, khai thác chỉ dẫn địa lý và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Toàn tỉnh có 6 sản phẩm được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý và 3 sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể.

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Hà Giang đã tổ chức đào tạo cho khoảng 75.000 người, giải quyết việc làm cho 140.980 lao động. Đã có 130.653 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất. Có 3.615 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp với diện tích 280,7 ha, hiệu quả kinh tế với thu nhập bình quân các hộ cao gấp 2-3 lần so với trước thời điểm trước khi cải tạo.

Tỉnh đã hỗ trợ làm nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo từ nguồn vốn xã hội hóa cho trên 4.280 nhà với kinh phí 255,51 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ trên 18.400 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Riêng năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là, 31/36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (chiếm 86,1%); 05/36 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (chiếm 13,9%).

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2024 ước đạt 7% (kế hoạch tăng 7,5% so với năm 2023). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 14.200 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Du lịch tăng trưởng mạnh, lượng khách du lịch trong năm đạt 3,286 triệu lượt người, tăng 8,8% so với năm 2023, đạt 102,6% kế hoạch; tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu “Hà Giang - Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”.

Năm 2025, tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu tăng tốc, bứt phá, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII.

