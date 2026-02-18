Bật khóc đêm giao thừa năm 16 tuổi

Chia sẻ với VietNamNet về ký ức "đau thương nhất" trong sự nghiệp, diễn viên Hà Hương không giấu được xúc động khi nhớ lại lần đầu tiên phải xa gia đình dịp Tết. Năm 16-17 tuổi, khi còn là học sinh trường múa, cô lần đầu đứng trên sân khấu để biểu diễn trong đêm giao thừa trước ống kính camera. Khoảnh khắc đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, pháo hoa nổ lên rực rỡ, nước mắt Hà Hương cũng trào ra không ngừng.

Diễn viên Hà Hương. Ảnh: FBNV

Cảm giác lạc lõng, khao khát được về nhà bên bố mẹ khiến nữ diễn viên không thể kìm nén cảm xúc. Cô nghĩ trong đầu, bằng mọi giá bao nhiêu tiền cũng được, ngay sáng mùng 1 Tết, phải gọi taxi từ Hà Nội về quê Hải Dương để sum họp cùng gia đình. Đó là lần đầu tiên Hà Hương bật khóc ngay trên sân khấu và cũng là lý do từ đó đến nay, cô luôn hạn chế nhận đi diễn vào dịp Tết.

Dù hiểu rằng công việc diễn viên đôi khi bắt buộc phải hy sinh thời gian sum họp nhưng sau trải nghiệm đau lòng ấy, Hà Hương tự hứa với mình: nếu có cơ hội lựa chọn, cô sẽ luôn dành thời gian ăn Tết bên gia đình.

Nhớ về tuổi thơ, Hà Hương kể cô là con gái duy nhất trong gia đình có hơn 10 anh em trai. Là con của chú Út, trong khi các bác đều có 2 con trai, cô lớn lên giữa đàn anh hùng hậu và một cậu em trai.

Ký ức Tết tuổi thơ đáng nhớ nhất của nữ diễn viên là lần các anh dạy bắn pháo. Một lần quả pháo nổ ngay trong tay khiến cô choáng váng, khói đen ám cả mắt. Bố mẹ và mọi người hoảng loạn, tưởng con gái gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng may mắn không hề hấn gì.

Lớn lên giữa các anh em trai, Hà Hương không biết chơi trò con gái mà thạo hết trò con trai: đánh nhau, ném lon, đá bóng, đá gà, thậm chí cả pháo nổ. Ngày nhỏ, cô mặc quần áo của các anh, để tóc tém như con trai. Phải đến năm 10-11 tuổi, cô mới bắt đầu nuôi tóc dài.

Những ngày Tết xưa, cả nhà cùng về quê gói bánh chưng, luộc bánh chưng. Đêm giao thừa, mọi người chạy ùa ra đầu ngõ tranh nhau bứt lá tre, bứt cành để rước lộc vào nhà. Trò chơi thú vị nhất là cởi trần bơi lội, mỗi đứa ôm một cây chuối làm phao, hái lá mít làm bikini che thân. Những ký ức ấy khiến Hà Hương nhớ mãi, mỗi lần về quê với ông bà là thích mê.

Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mọi thứ phải giống nhau

Lập gia đình gần 20 năm, Hà Hương vẫn nghiêm túc giữ nguyên tắc truyền thống: mùng 1 Tết cha ở nhà nội, mùng 2 Tết mẹ về nhà ngoại, mùng 3 Tết mới bắt đầu đi chơi với bạn bè, thăm thầy cô, họ hàng.

Điều đặc biệt trong cách chuẩn bị Tết của Hà Hương là sự công bằng tuyệt đối giữa hai bên nội ngoại. Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet mọi thứ đều phải thành đôi, giống hệt nhau: hai nải chuối giống nhau, hai quả bưởi giống nhau, hai quả xoài giống nhau. Mỗi món quà, mỗi mâm cỗ đều được chuẩn bị tỉ mỉ để không có sự chênh lệch nào giữa gia đình nhà nội và nhà ngoại.

Cô vui vẻ tự tay sắp xếp, chuẩn bị từng món đồ cho ngày Tết. Quan trọng hơn, các con của Hà Hương đều chứng kiến điều này hàng năm. Cô tin rằng mình chính là tấm gương để con soi chiếu, từ đó các con sẽ tự học được và truyền lại truyền thống gia đình. Những việc như giao thừa xong phải đến chúc mừng, nhận lì xì bà nội, mùng 2 về nhà ngoại lì xì bà ngoại đều được duy trì xuyên suốt.

Trước Tết vài ngày, cô luôn về quê kiểm tra mẹ đã chuẩn bị đến đâu, cùng nhau tất bật lo toan. Dù hiểu rằng bây giờ các gia đình khó tụ tập đông đủ như ngày xưa khi ông bà còn sống, mỗi người đều có gia đình riêng nhưng Hà Hương vẫn cố giữ nếp nhà để các con có ký ức tương tự.

Nói về sự thay đổi của Tết hiện đại, nữ diễn viên thừa nhận có cảm giác phai nhạt khi nhiều bạn trẻ chọn trang phục cách tân thay vì áo dài truyền thống khi đi lễ chùa. Tuy nhiên, cô hiểu mọi thứ phải đổi theo thời đại. Điều quan trọng là những giá trị văn hóa truyền thống vẫn là nền tảng để tồn tại.

Diễn viên Hà Hương chia sẻ về ký ức Tết:

Ảnh, video: HM