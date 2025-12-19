Bị chửi vào mặt vì diễn vai ác

Diễn viên Hà Hương từng gây ấn tượng mạnh với vai Nguyệt trong bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời những năm 2000. Thành công đến mức cô liên tục bị khán giả chửi thẳng mặt giữa đường. Sau đó, nữ diễn viên quyết định tạm dừng sự nghiệp suốt 10 năm để chăm sóc gia đình, trải qua không ít thời khắc ghen tị và tự ti khi nhìn đồng nghiệp tỏa sáng.

Chia sẻ về trải nghiệm đóng vai phản diện với VietNamNet, Hà Hương kể những kỷ niệm khó quên. Năm 19-20 tuổi, sau khi phim Phía trước là bầu trời phát sóng, cô thường xuyên bị khán giả chửi ngay giữa đường phố. "Một lần dừng đèn đỏ, tôi bị chửi vào mặt. Ngày xưa không có mũ bảo hiểm nên để đầu trần. Tôi giật mình, sốc ngang sốc ngửa", cô nhớ lại.

Diễn viên Hà Hương của hiện tại. Ảnh: HM

Và ngay cả chính gia đình Hà Hương cũng phản đối, đặt câu hỏi: "Sao bao nhiêu vai hiền lành ngoan ngoãn con không nhận mà con đi nhận vai ghê gớm như thế?".

Song Hà Hương giờ đây nhìn nhận mọi thứ bình thản hơn. "Sẽ có người yêu, có người ghét, có người cảm thông, có người ném đá. Đó là chuyện bình thường và đó là thành công của tôi", cô khẳng định.

10 năm im ắng vì gia đình và nỗi nhớ nghề không nguôi

Quyết định tạm dừng sự nghiệp năm 2000 để chăm sóc gia đình là lựa chọn khó khăn nhưng Hà Hương không hề hối hận. Cô tin rằng đây là quyết định tự nguyện, xuất phát từ thiên chức làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ. "Khi tự mình quyết định, tôi không cảm thấy bị ép buộc. Đó là vai diễn tôi đảm nhận một cách tự nhiên vì nó đã được đặt sẵn cho phụ nữ", Hà Hương giải thích.

Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận có những lúc rất tâm tư khi nhìn đồng nghiệp vẫn tỏa sáng trên sân khấu. "Không thể nói tôi không nhói lòng, ghen tị với các bạn. Tôi cảm thấy tự ti khi ăn mặc không được lịch sự xinh đẹp như họ, khi đang bán hàng thay vì đứng trên sân khấu", Hà Hương tâm sự.

Gia đình nhỏ của diễn viên Hà Hương. Ảnh: NVCC

Người đồng hành và hỗ trợ lớn nhất cho cô trong suốt thời gian này chính là ông xã Vương Vĩnh Thắng, hiện làm việc tại một ngân hàng. Anh là người hiếm khi nói lời yêu thương nhưng luôn thể hiện qua hành động.

"Tôi thấy đôi khi không cần nói một từ nào là thương hay yêu. Những hành động ở bên cạnh nhau, sự hậu thuẫn đó chính là sự ủng hộ lớn nhất về tinh thần đối với người phụ nữ", cô chia sẻ.

Định nghĩa về sự lãng mạn của vợ chồng Hà Hương cũng rất giản dị. Anh luôn mở chai nước giúp vợ vì biết cô không thích mở nắp chai. Mỗi lần sang đường, anh đều cầm tay dắt vì biết vợ hay bị hoa mắt, nhất là vào chiều tối. "Cái lãng mạn đó không phải chỉ xảy ra gần đây. Nó vẫn diễn ra hàng ngày như thế", Hà Hương nói.

Diễn viên Hà Hương tên đầy đủ là Hà Thị Thu Hương, sinh năm 1982 tại Hải Dương. Chị xuất thân là diễn viên múa ballet. Chị được biết đến với vai Nguyệt trong bộ phim dài 9 tập Phía trước là bầu trời năm 2001. Hà Hương còn đóng các phim Cảnh sát hình sự, Tình xa...

Hà Hương trong phim "Phía trước là bầu trời":

