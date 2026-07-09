Vẫn biết có sự chênh lệch, nhưng có lẽ ngay chính Phong Phú Hà Nam cũng không thể ngờ lại có trận thắng dễ như đi dạo 7-0 trước Hà Nội II, ở vòng 5 giải bóng đá nữ QG 2026.

Ngay ở phút thứ 5, Hà Nam đã được đối thủ mang đến cho quả phạt đền, và Cao Thị Linh, là người bị phạm lỗi, đã đích thân thực hiện thành công, khởi đầu cho trận mưa gôn sau đó.

Phong Phú Hà Nam có trận thắng to Hà Nội II

Đến phút 14, lại là Cao Thị Linh nhân đôi cách biệt cho Hà Nam. Và khi đồng hồ mới ở phút 26, đội bóng này một lần nữa lại được hưởng quả 11m.

Lần này là Thùy Linh bị phạm lỗi trong vòng cấm và cô đã nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà. Bốn phút sau, Lưu Hoàng Vân ngoặt bóng, loại thủ môn Hoài Thương và dứt điểm vào khung thành trống, đưa Hà Nam dẫn chóng vánh 4-0.

Trong 45 phút đầu tiên, Hà Nội II chỉ biết gồng mình để chống đỡ các pha hãm thành của đối thủ. Vì thế, các học trò của HLV Đào Thị Miện gần như không có pha hãm thành nào đáng chú ý.

Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận cũng không có gì thay đổi, với việc Hà Nam tiếp tục nắm thế chủ động và họ đã có thêm 3 bàn thắng nữa nhờ công của Tạ Thị Thủy và cú đúp từ Lan Anh, trong đó có 1 quả 11m ở phút bù giờ cuối trận.

Thắng to 7-0 Hà Nội II, Hà Nam leo lên vị trí thứ 3, xếp ngay sau Hà Nội I, với 7 điểm.

Lịch thi đấu vòng 5 ngày 10/7:

Hà Nội I vs Thái Nguyên (16h).

Than KSVN vs TP.HCM II (17h).