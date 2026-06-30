Than KSVN và Phong Phú Hà Nam làm nên một cuộc so tài hấp dẫn ở vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG 2026, chiều 30/6.

Trận đấu thú vị ngay sau tiếng còi khai cuộc, với việc Hà Nam vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 4, nhờ công của Hoàng Vân.

Trong thế bị dẫn bàn, Than KSVN đã dồn lên tấn công, hy vọng tìm được bàn gỡ. Họ tạo ra được một số cơ hội về phía cầu môn đối phương, đáng tiếc là các chân sút vùng Mỏ không thể tận dụng thành công, phần khác thủ môn Trần Thị Trang của Hà Nam đã chơi rất tốt.

Than KSVN (áo xanh) có ngày thi đấu không như ý, trắng tay trước Hà Nam

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Than KSVN đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 39. Tạ Thị Thủy là người thoát xuống đưa bóng, sau pha phối hợp đẹp mắt của Hà Nam.

Vào cuối hiệp 1, Than KSVN có cơ hội không thể tốt hơn để thu hẹp cách biệt, khi được hưởng quả 11m. Tuy nhiên, Trúc Hương, cũng là người mang về quả phạt đền, đã không thắng được đôi tay của Trần Thị Trang.

Sau giờ nghỉ giải lao, Than KSVN tiếp tục nỗ lực tìm đường vào khung thành đối phương, nhưng cũng phải đến phút 73 mới có bàn rút ngắn xuống còn 1-2, với màn solo của Trúc Hương.

Không đầy 2 phút sau, Trúc Hương có thêm thời cơ để lập công, gỡ hòa cho đội nhà, nhưng pha dứt điểm trực diện của cô đưa bóng đi trúng vị trí thủ môn Hà Nam đã chọn.

Thời gian còn lại của trận đấu, thêm những cơ hội được Than KSVN, nhưng họ đã có ngày thi đấu không thành công, đành chấp nhận thua tiếc nuối 1-2 Hà Nam.

Kết quả cụ thể vòng 3:

Hà Nội I - TP.HCM I: 0-1

Hà Nội II – TP.HCM II: 1-1

PP Hà Nam - Than KSVN: 2-1