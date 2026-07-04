Ở cuộc so tài chiều 4/7 thuộc vòng 4 giải bóng đá nữ QG 2026, dù được đánh giá cao hơn nhưng trước một đối thủ trẻ trung và giàu năng lượng, đội khách đã trải qua 90 phút không hề dễ dàng.

Ngay từ những phút đầu, Thái Nguyên T&T chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân của Hà Nội II.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH

Hàng thủ đội bóng thủ đô có một ngày làm việc vất vả khi phải chống đỡ trước những pha lên bóng dồn dập của đối phương.

Phút 31, thế quân bình được Thái Nguyên phá vỡ, sau pha băng vào dứt điểm cận thành của Thu Trang.

Sau bàn thua, Hà Nội II nỗ lực siết lại đội hình, nhưng thế trận không có nhiều thay đổi. Dù vậy, do khâu dứt điểm chưa thật sắc bén nên Thái Nguyên cũng không có thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ giải lao, Thái Nguyên duy trì sức ép, nhưng do trời mưa khiến mặt sân trơn, bóng ướt đã ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng những pha xử lý cuối cùng. Ít nhất ba cơ hội ngon ăn bị các chân sút đội khách bỏ lỡ trong sự tiếc nuối.

Phải đến phút 85, Thái Nguyên mới có thể định đoạt trận đấu. Thu Thìn một lần nữa kiến tạo để đồng đội Dương Thị Vân ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Kết quả này giúp Thái Nguyên tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 3 trận, đẩy Hà Nội I xuống thứ 3.

LỊCH THI ĐẤU NGÀY 5/7:

16h00 Hà Nội I – Phong Phú Hà Nam

17h00 Than KSVN – TP.HCM I