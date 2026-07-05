Chiều 5/7 diễn ra 2 cặp đấu còn lại của vòng 4 giải bóng đá nữ QG 2026, với chiến thắng đều thuộc về đội mạnh hơn, nhưng cũng đã có những diễn biến thú vị trên sân.

Hà Nội I (áo hồng) thắng trận, nhưng vẫn ở cảnh xếp sau TP.HCM I

Như ở trận Hà Nội I đấu Phong Phú Hà Nam, tuy được chơi trên sân nhà, nhưng các cô gái Thủ đô đã chịu sức ép rất lớn từ đối thủ trong 20 phút đầu.

Thế trận sau đó có diễn ra cân bằng hơn, nhưng cả khách lẫn chủ đều không làm được điều thiết yếu là bàn thắng, nên 2 Hà Nội I và Hà Nam bước vào nghỉ giữa trận với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, Hà Nội I dồn lên tấn công, liên tục gây sức ép hòng kiếm bàn thắng. Nhưng cũng phải đến phút 70, họ mới thực hiện được điều này, nhờ công của Đặng Thị Duyên. Đến phút 82, Hải Yến nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Hai phút sau đó, Hà Nam có bàn rút ngắn xuống còn 1-2 do công của Hồng Yêu. Và đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

TP.HCM I (áo đỏ) vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của giải đấu

Ở cặp đấu diễn ra muộn hơn, TP.HCM I đấu Than KSVN, đã không có bất ngờ nào xảy ra, khi đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp, băng băng dẫn đầu.

Cả 2 bàn thắng của các nhà đương kim giữ cúp đều được ghi bởi một cái tên: Phan Thị Trang (15’, 58’).

Phía Than KSVN dù đẩy cao đội hình, tìm kiếm cơ hội trước cầu môn TP.HCM I, nhưng mọi nỗ lực của họ đều không thành công trước đối thủ mạnh vượt trội, chấp nhận rơi cảnh thua trận thứ 3 liên tiếp.

Như vậy sau loạt kết quả chiều 5/7, TP.HCM I vững ngôi đầu với 12 điểm, Hà Nội I xếp sau (9 điểm), tiếp đến là Thái Nguyên (7 điểm), Hà Nam (4 điểm), cả TPHCM I và Hà Nội II đều cùng 1 điểm, trong khi Than KSVN chưa có điểm nào.

Kết quả cụ thể vòng 4:

Hà Nội II 0- Thái Nguyên

Hà Nội I 2-1 Hà Nam

Than KSVN 0-2 TP.HCM I