Áp lực đối với Hà Nam gần như tăng gấp đôi sau khi đội bóng vùng chiêm trũng thúc thủ trước Sơn La ở lượt trận áp chót. Vì vậy, trong thế cùng có 10 điểm, Hà Nam căng thẳng hơn rất nhiều so với Hà Nội, trước khi 2 đội bước vào trận "chung kết".

Dù vậy, bản lĩnh của Hà Nam đã được thể hiện đúng lúc. Họ không cần tận dụng ưu thế đối đầu, chỉ cần hoà là cán đích với ngôi vô đich. Đội bóng vùng chiêm trũng thậm chí còn giành trọn 3 điểm, chính thức lên ngôi vô địch trong thế mà đối thủ hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Hà Nội (áo vàng) thúc thủ trong trận "chung kết" mùa giải với Hà Nam

Do thua ở trận "lượt đi", Hà Nội buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, điều này dường như quá sức đối với đội bóng Thủ đô. Hà Nam chủ động đá chắc chắn, chờ đợi thời cơ phản công. Cách nhập cuộc này đã mang đến hiệu quả. Phút 29, Nguyễn Thị Phương Thảo ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam.

Bàn thắng của Phương Thảo như cú điểm huyệt quyết định lên đối thủ. Bởi trong phần thời gian còn lại, Hà Nội dù nỗ lực tột cùng cũng không thể ghi bàn, đành lần thứ 2 chịu để Hà Nam khuất phục. Với 13 trong tay, Hà Nam chính thức lên ngôi vô địch giải U16 quốc gia 2026.