Theo kế hoạch, vé xem trận bán kết có sự góp mặt của tuyển Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố sau khi xác định đầy đủ lịch thi đấu, đối thủ và địa điểm tổ chức.

Sau khi tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026, VFF đã công bố kế hoạch phát hành vé trận bán kết sân nhà của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Vé xem tuyển Việt Nam ở bán kết cao nhất 1 triệu đồng - Ảnh: VFF

Theo thông báo, trận bán kết lượt về có sự góp mặt của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8/2026 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Đây là trận đấu được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi khi đội bóng áo đỏ tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch khu vực.

Ban tổ chức đưa ra 4 mức giá vé nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ, gồm:

1.000.000 đồng/vé

700.000 đồng/vé

500.000 đồng/vé

300.000 đồng/vé

Vé trận bán kết được phát hành độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU. Hình thức bán vé trực tuyến nhằm giúp người hâm mộ dễ dàng tiếp cận, đồng thời hạn chế tình trạng phe vé và vé giả.

Thời gian mở bán vé online bắt đầu từ 14h30 ngày 8/8/2026 và kết thúc vào 14h00 ngày 11/8/2026, hoặc sớm hơn nếu toàn bộ số lượng vé được bán hết.

Theo quy định, mỗi đơn hàng được mua tối đa 10 vé. Người hâm mộ cần chủ động đăng ký, kiểm tra thông tin và thực hiện giao dịch qua đúng kênh phát hành chính thức để đảm bảo quyền lợi.

Với phong độ ấn tượng tại vòng bảng cùng sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, trận bán kết ASEAN Cup 2026 tại Mỹ Đình được dự báo sẽ tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Sự tiếp sức từ các khán đài sẽ là nguồn động lực quan trọng để tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu tiến vào trận chung kết và bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Video bàn thắng Việt Nam 3-1 Campuchia (nguồn: FPT Play)

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