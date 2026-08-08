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Chiều 8/8, tuyển Việt Nam trở lại tập luyện sau trận thắng Campuchia 3-1.
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Ở buổi tập này, các cầu thủ đá chính chủ yếu đi bộ và chạy chậm, trong khi các cầu thủ còn lại tập theo giáo án của HLV Kim Sang Sik.
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Một tin rất vui với chiến lược gia người Hàn Quốc là sự trở lại của Đặng Văn Lâm.
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Ngoài ra, Văn Hậu, Tài Lộc, Hoàng Đức... đều có thể trạng tốt, sau khi gặp phải những vấn đề về sức khỏe ở vòng bảng.
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HLV Kim Sang Sik có lực lượng đầy đủ chuẩn bị cho 2 trận bán kết sắp tới.
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Sau khi vòng bảng kết thúc, Xuân Son và các đồng đội có 9 ngày để chuẩn bị cho bán kết lượt đi gặp đội nhì bảng B ngày 16/8.
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Trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8. Nếu giành chiến thắng chung cuộc, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà.
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Tuyển Việt Nam sẽ biết đối thủ của mình ở bán kết sau khi bảng B khép lại vào tối 8/8.
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Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ chức vô địch.

Ảnh: Hải Hoàng

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