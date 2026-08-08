Ảnh: Hải Hoàng
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VietNamNet trực tiếp bóng đá Malaysia vs Philippines diễn ra lúc 20h ngày 8/8 trên sân Kuala Lumpur, thuộc khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thái Lan vs Myanmar, trong khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026, trên sân Rajamangala, 20h00 ngày 8/8.
Sau khi giành ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam chính thức góp mặt ở bán kết. Người hâm mộ đang đặc biệt quan tâm thời điểm mở bán và mức giá vé trận đấu.