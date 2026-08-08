Tính đến thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam mới chỉ nhận duy nhất 1 thẻ vàng tại ASEAN Cup 2026. Tấm thẻ này thuộc về Xuân Mạnh trong trận hòa Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình ngày 31/7.

Không chỉ ít thẻ, tuyển Việt Nam còn là đội phạm lỗi ít nhất ASEAN Cup 2026. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bị thổi phạt 24 lần sau 4 trận, tương đương trung bình 6 lỗi mỗi trận.

Những thống kê cho thấy nhà ĐKVĐ chơi rất fair-play tại giải đấu năm nay. Bên cạnh đó, sự kỷ luật, tuân thủ đấu pháp của Đình Bắc và các đồng đội giúp tuyển Việt Nam giảm thiểu tối đa thẻ phạt, chấn thương.

Tuyển Việt Nam sở hữu nhiều thống kê ấn tượng. Ảnh: S.N

Trong khi đó, Indonesia là đội phạm lỗi nhiều nhất giải với 56 lần sau 4 trận, trung bình 14 lỗi mỗi trận. Đội bóng này nhận 10 thẻ vàng sau 4 trận ở vòng bảng. Lào là đội nhận nhiều thẻ nhất: 11 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ.

Ở một thống kê ấn tượng khác, tuyển Việt Nam đang giữ kỷ lục 22 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik, trong đó có 19 trận thắng, 3 trận hòa.

Ngoài ra, tính từ đầu giải, sau 4 trận, "Những chiến binh sao vàng" chỉ nhận đúng 1 bàn thua ở trận thắng Campuchia 3-1 trên sân Mỹ Đình tối 7/8. Tuyển Việt Nam ghi 13 bàn thắng tại vòng bảng, là một trong những đội có số bàn thắng tốt nhất giải.

Sau khi vòng bảng kết thúc, tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi 9 ngày trước khi đá trận bán kết lượt đi gặp đội nhì bảng B ngày 16/8. Trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8. Nếu giành chiến thắng chung cuộc, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà.

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