Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 22h20 ngày 6/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo về vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực P1B8 Tân Mai.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh 113 phối hợp Công an phường Hoàng Mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng liên quan là Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng bắn bi dạng ná cao su bằng kim loại, dài khoảng 80cm, được cho là hung khí gây án.

Theo điều tra ban đầu, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Hiếu cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu và có sử dụng rượu bia. Trong lúc cuộc vui diễn ra, giữa Hiếu và một người trong nhóm phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã.

Do không kiềm chế được nóng giận, Hiếu đã dùng súng bắn bi bắn vào nạn nhân khiến người này bị thương.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và hiện đang được điều trị. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao Nguyễn Đức Hiếu cho Công an phường Hoàng Mai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.