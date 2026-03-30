Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, gần sáng và sáng 30/3, ở khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 30mm.

Hiện nay một số tỉnh thành ở Đông Bắc Bộ như Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hà Nội và một phần của Lạng Sơn, Hải Phòng, Phú Thọ đang có mưa giông, có nơi giông mạnh kèm sấm sét. Dự báo, trời sẽ mưa chủ yếu trong sáng nay. Sau đó, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên khoảng trưa chiều, trời sẽ tạnh ráo, chuyển nắng và oi bức, nhiệt độ tăng nhanh và đạt mức nắng nóng vào ngày mai (31/3).

Miền Bắc bắt đầu đợt nắng nóng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên và duy trì trong hôm nay và ngày mai.

Cụ thể, ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-60%.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; riêng đồng bằng Bắc Bộ, ngày 31/3 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Dự báo chi tiết các khu vực. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/3, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, tăng 3-4 độ so với hôm qua.

Sang ngày 31/3, Hà Nội xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ; độ ẩm trong không khí ở mức thấp, phổ biến 50-55%.

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 1/4, nắng nóng có khả năng giảm dần trên khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến TP Huế.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu vực dân cư gia tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết ngày 30/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.