Ngày 13/8, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, tổ công tác đã trục vớt 20 bẫy đặt quanh khu vực đền Ngọc Sơn, thu được 60 cá thể rùa (khoảng 50 con rùa tai đỏ và một số con baba, rùa khác). Sáng mai 7h, tổ công tác sẽ phối hợp cùng Chương trình bảo tồn rùa châu Á phân loại rùa và xử lý theo quy định.

Những cá thể thuộc loài quý hiếm hoặc cần bảo tồn sẽ được bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp nhận.

Tổ công tác đặt bẫy quanh đền Ngọc Sơn

Trước đó, người dân phản ánh rùa tai đỏ xuất hiện tại Hồ Hoàn Kiếm. Ngày 6/8, chính quyền phường mời đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội cùng Chương trình bảo tồn Rùa châu Á đánh giá và xây dựng phương án xử lý.

Các bên thống nhất đặt bẫy dưới nước, kết hợp bắt thủ công khi rùa lên cạn. Phương án này được lựa chọn nhằm loại bỏ rùa tai đỏ nhưng không ảnh hưởng đến các loài rùa cần bảo tồn, đồng thời hạn chế tác động đến cảnh quan và môi trường quanh hồ.

Tổ công tác sẽ phân loại rùa trước khi xử lý

Từ ngày 12/8, tổ công tác đặt 20 bẫy quanh đền Ngọc Sơn và kiểm tra mỗi ngày một lần. Việc đặt bẫy sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới; phương án có thể điều chỉnh tùy theo kết quả theo dõi.

Theo Thông tư 69/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rùa tai đỏ nằm trong danh mục loài ngoại lai xâm hại. Loài này có nguy cơ cạnh tranh thức ăn, nơi sống với sinh vật bản địa, từ đó tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết toàn bộ quá trình bắt, phân loại và xử lý rùa được thực hiện thận trọng, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường tại khu vực hồ.