Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm về thu, chi; không được mượn danh ban phụ huynh để thu các khoản trái quy định.

Chiều 5/10, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3/2026 của UBND TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Lưu Hoa đã trả lời báo chí về các khoản thu đầu năm học và việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Kiểm tra thu, chi tại các trường trong tháng 10

Bà Trần Lưu Hoa cho biết, Sở GD-ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm học.

Trong đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định.

“Không được thu bất kỳ một khoản nào ngoài quy định; không được thu hộ và đặc biệt không được dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản không đúng quy định”, bà Hoa nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Lưu Hoa trả lời tại cuộc họp báo

Sở GD-ĐT đề nghị các cơ quan, tổ chức và phụ huynh tăng cường giám sát, đồng hành với nhà trường, kịp thời phát hiện và phản ánh những đơn vị có biểu hiện thu, chi không đúng quy định.

Đối với một số đơn vị đã được phản ánh về công tác thu, chi, Sở có văn bản gửi các xã, phường để kiểm tra, xác minh theo phân cấp.

Trong tháng 10, Sở cũng đã xây dựng kế hoạch và thành lập các tổ công tác để kiểm tra tại các đơn vị.

Theo bà Hoa, quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Quản lý chặt chất lượng bữa ăn của học sinh bán trú

Về bữa ăn học đường, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết Hà Nội có hai điểm đổi mới trong công tác quản lý, giám sát.

Thứ nhất, việc lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm được phân cấp cho UBND xã, phường thực hiện.

Thứ hai, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý an toàn thực phẩm thông qua việc xây dựng phần mềm HanoiCheck, do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Theo bà Hoa, tổ chức bữa ăn học đường là nhiệm vụ được TP Hà Nội quan tâm, chỉ đạo trong năm học 2026-2027, với sự tham gia của các sở, ngành.

Khi có phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế là cơ quan thường trực, sẽ phối hợp cùng các sở, ngành và các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát.

Việc kiểm tra được thực hiện với tinh thần công khai, minh bạch và kiên quyết xử lý vi phạm.