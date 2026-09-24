Nội dung này được nêu trong dự thảo quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập của UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, tiền ăn sáng ở bậc mầm non được đề xuất tăng từ 20.000 lên 25.000 đồng/học sinh/ngày; bữa trưa tăng từ 35.000 lên 50.000 đồng. Riêng đối với cấp tiểu học, mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Từ mức trần trên, các trường sẽ xác định mức thu cụ thể trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh.

Hiện nay, mức trần tiền ăn bán trú là 20.000 đồng với bữa sáng và 35.000 đồng bữa trưa, áp dụng cho tất cả cấp học khối công lập.

Nhà ăn bán trú tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Ngô Thảo

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết mức trần mới được đề xuất trên cơ sở rà soát tình hình tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục, mặt bằng chi phí nguyên liệu thực phẩm và các chi phí liên quan. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu phần và dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi.

Theo cơ quan soạn thảo, mức trần đề xuất là giới hạn tối đa để các cơ sở giáo dục xác định mức thu cụ thể căn cứ trên điều kiện thực tế; không phải mức thu bắt buộc. Việc xác định mức thu cụ thể phải bảo đảm phù hợp với nhu cầu, khả năng chi trả của người học, được công khai và thực hiện theo quy định.

Với học sinh tiểu học, mức trần tiền ăn được xác định cùng cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú theo Nghị quyết 84/2026/NQ-HĐND, không làm thay đổi đối tượng và mức hỗ trợ hiện hành.

Chia sẻ với VietNamNet, phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở phường Ngọc Hà (Hà Nội) ủng hộ đề xuất nâng mức trần tiền ăn trưa cấp tiểu học từ 35.000 đồng lên 50.000 đồng/học sinh/ngày.

“Mức trần dự kiến thích ứng với biến động vật giá. Chi phí nguyên vật liệu, thực phẩm, nhân công chế biến, vận chuyển và các chi phí vận hành (điện, nước, ga) đều đã tăng. Mức trần 35.000 đồng trước đây khiến nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn rất vất vả, khó đa dạng thực đơn mà vẫn giữ được định lượng. Việc điều chỉnh này cũng có thể giúp nâng cao chất lượng dinh dưỡng, thực đơn phong phú, học sinh sẽ được ăn ngon hơn, thay vì chỉ dừng ở mức ăn no”, bà nói.

Bên cạnh đó, theo vị phó hiệu trưởng, việc quy định mức trần vẫn đảm bảo tính linh hoạt và dân chủ trong quản lý.

“Mức 50.000 đồng là giới hạn tối đa, không phải mức thu cào bằng bắt buộc. Mỗi trường có thể căn cứ vào điều kiện kinh tế của dân cư trên địa bàn, cùng ban phụ huynh thỏa thuận mức thu thực tế (ví dụ 40.000, 45.000 hoặc 50.000 đồng). Việc có mức tối thiểu là 40.000 đồng và mức trần là 50.000 đồng sẽ tạo ra khung pháp lý vững chắc, giúp nhà trường dễ lập dự toán thu chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục”, vị này nói thêm.

Tuy nhiên, theo bà, từ đầu năm học 2026-2027, đa số các trường đã tăng giá bữa trưa từ 35.000 đồng (mức trần cũ quy định tại Nghị quyết 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025) lên 40.000 đồng (mức tối thiểu mới quy định tại Nghị quyết 84/2026/NQ-HĐND). Do đó, nhiều khả năng, các trường sẽ không tăng ngay lên mức trần mới.

“Khi tăng mức thu, nhà trường sẽ phải chứng minh cho phụ huynh, học sinh thấy sự thay đổi về chất lượng bữa ăn rõ rệt ngay, đồng thời tăng mức tiền phụ huynh đóng góp do mức thành phố hỗ trợ bữa ăn không thay đổi. Do đó, tôi nghĩ các trường cần có lộ trình phù hợp”, bà nói.

Theo bà, trong trường hợp trường thống nhất với phụ huynh và thu tiền ăn trưa bán trú ở mức tối đa 50.000 đồng, trẻ vẫn chỉ được thành phố hỗ trợ 28.000 đồng như hiện nay, số tiền còn lại phụ huynh đóng góp.