Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng và dinh dưỡng bữa ăn bán trú. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra thực tế, hoạt động này tại một số cơ sở giáo dục vẫn còn hạn chế, cần kịp thời chấn chỉnh.

Các tồn tại tập trung ở việc đánh giá năng lực của nhà cung cấp; xây dựng phương án tổ chức bữa ăn; thực hiện thực đơn, định lượng suất ăn; xử lý khi thay đổi đơn vị cung cấp cũng như xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh nấu ăn tại trường ngày 9/9. Ảnh: Ngô Thảo

UBND TP yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong mỗi khâu; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm.

Công an TP Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương chủ động phát hiện, xác minh, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình lựa chọn, cung cấp thực phẩm, suất ăn và tổ chức bữa ăn bán trú.

Sở Y tế phối hợp với Sở GD-ĐT, các đoàn kiểm tra liên ngành và đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện phương án tổ chức bữa ăn, hồ sơ đánh giá, hợp đồng đã ký và tình hình thực tế tại trường học.

Nội dung kiểm tra gồm năng lực thực tế của nhà cung cấp; việc thực hiện cam kết trong hợp đồng; nguồn gốc, chất lượng thực phẩm; thực đơn, định lượng suất ăn và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nếu phát hiện nhà cung cấp không đủ năng lực, thực hiện không đúng phương án hoặc không bảo đảm nội dung cam kết, cơ quan chức năng phối hợp với UBND xã, phường xử lý, đồng thời bảo đảm bữa ăn của học sinh không bị gián đoạn.

Thành phố thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo địa bàn được phân công. Các đoàn sẽ đối chiếu hồ sơ, hợp đồng và dữ liệu trên hệ thống HanoiCheck với thực tế tại cơ sở giáo dục; làm rõ tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Các nội dung không phù hợp giữa hồ sơ, dữ liệu và thực tế phải được phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống HanoiCheck, bổ sung chức năng cập nhật và xác thực thông tin về năng lực, công suất tối đa của nhà cung cấp, nguồn gốc thực phẩm cùng các dữ liệu liên quan.

Khi thay đổi nhà cung cấp, địa điểm chế biến hoặc phương án tổ chức bữa ăn, thông tin phải được cập nhật kịp thời, bảo đảm dữ liệu trên hệ thống phản ánh đúng thực tế.

Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện

UBND TP Hà Nội quy định chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố về việc quản lý, tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Chính quyền cấp xã phải rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn tại từng trường, từ mô hình cung ứng, địa điểm chế biến đến năng lực của nhà cung cấp, số trường, số học sinh và số suất ăn đang phục vụ.

Nhà cung cấp phải cam kết về năng lực, công suất thực hiện. Địa phương đồng thời phải xây dựng phương án dự phòng, xác định cụ thể đơn vị thay thế, nguồn thực phẩm, địa điểm và phương thức chế biến, vận chuyển trong trường hợp nhà cung cấp hiện tại không đáp ứng yêu cầu.

Nếu cơ sở cung cấp không bảo đảm an toàn thực phẩm, không đủ năng lực hoặc vi phạm cam kết, UBND xã, phường phải yêu cầu khắc phục, tạm dừng hoặc thay thế theo thẩm quyền; không để gián đoạn bữa ăn của học sinh.

Thành phố cũng yêu cầu tăng kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với trường học, bếp ăn tập thể, bếp trung tâm, cơ sở chế biến và đơn vị cung cấp suất ăn, đặc biệt ở những khâu có nguy cơ cao hoặc nơi xuất hiện phản ánh, dấu hiệu bất thường.

Thực đơn công khai phải thống nhất với bữa ăn thực tế, phù hợp độ tuổi, mức tiền ăn và yêu cầu về năng lượng, dinh dưỡng. Địa phương phải chấn chỉnh ngay nếu nội dung công khai khác với suất ăn được cung cấp cho học sinh.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm hướng dẫn các trường xây dựng, kiểm duyệt, công khai và thực hiện thực đơn; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Hiệu trưởng và người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn thực phẩm, chất lượng và dinh dưỡng bữa ăn bán trú tại đơn vị. Nhà trường phải kiểm soát nguồn thực phẩm, thời gian vận chuyển, khâu giao nhận, định lượng và chất lượng suất ăn; kịp thời báo cáo địa phương khi nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu.