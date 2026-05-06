Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 23h19 đêm qua (5/5), đơn vị nhận được tin báo cháy xảy ra tại số 5 phố Hàng Vôi (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, cửa hàng tiếp giáp nhà dân phía sau, bên trong có 4 người mắc kẹt.

Lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa. Ảnh: CACC

Ngay khi nhận tin, Trung tâm đã điều động lực lượng các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7, 8, 9 cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện đến hiện trường để triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát từ tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc và có nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có người mắc kẹt trong ngôi nhà liền kề nên khẩn trương sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Lực lượng PCCC đưa các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: CACC

Sau thời gian nỗ lực khẩn trương, với sự phối hợp của lực lượng địa phương và người dân, đến khoảng 23h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu và đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và Công an phường Hoàn Kiếm để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.