Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Việt Nam vừa phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức “Hội nghị trao đổi, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác kiểm định, cấp phép lưu thông phương tiện PCCC và CNCH”.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 120 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, các chuyên gia và doanh nghiệp, hội viên hoạt động trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương – Chủ tịch Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương – Chủ tịch Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam cho biết, Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, có nhiều điểm đổi mới quan trọng, đặc biệt là định hướng cắt giảm khoảng 75% thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH, góp phần đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các quy định mới, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cũng như một số cơ quan liên quan đã gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định trong thực hiện công tác kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định và cấp phép lưu thông phương tiện PCCC và CNCH.

Trước thực tế đó, Hiệp hội đã chủ động tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của hội viên và doanh nghiệp, đồng thời phối hợp trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị chuyên môn nhằm hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Cũng tại hội nghị, các chủ doanh nghiệp và đơn vị sản xuất phương tiện PCCC và CNCH đã trao đổi về những vướng mắc liên quan đến quy trình kiểm định phương tiện; yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng; thủ tục cấp phép lưu thông; cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm.

Các vấn đề trên được đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trao đổi, giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Qua đó, các doanh nghiệp đã được làm rõ hơn các quy định của pháp luật cũng như quy trình, thủ tục cần thiết trong triển khai công tác kiểm định và cấp phép lưu thông phương tiện PCCC và CNCH.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Đình Hiếu

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, thời gian tới, đơn vị mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cùng Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam trong công tác chỉ định, quản lý hoạt động kiểm định, bảo đảm chất lượng phương tiện PCCC và CNCH; đồng thời nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của lĩnh vực PCCC và CNCH.