Xem clip:

Ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, cho biết nước được đưa từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch thông qua tuyến ống dẫn riêng.

Tuyến ống này do thành phố bổ sung trong dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, gồm hai đường ống HDPE song song, đường kính D1200, dài gần 1,5km. Nước được dẫn từ cửa A Hồ Tây, theo kênh hiện trạng trên phố Cống Đõ, qua ngõ 24 Võ Chí Công, đi theo kênh hở ra đầu sông Tô Lịch.

Công nhân thực hiện tháo nắp đường ống dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch. Ảnh: N. Huyền

Hệ thống này đồng thời kết hợp việc bổ cập nước cho Hồ Tây qua đầm Sen và hỗ trợ thoát nước khi cần hạ mực nước Hồ Tây. Ông Bảo nhấn mạnh, tuyến ống riêng biệt bảo đảm nước từ Hồ Tây không hòa lẫn với nước thải trong kênh TE3, còn nước thải vẫn được đưa về Nhà máy Yên Xá để xử lý.

Từ ngày 15/8, đơn vị thi công đã hoàn thành việc thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch, trong đó 63 cửa xả đã được hoàn trả mặt bằng, đảm bảo toàn bộ nước thải dẫn về Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá. Hiện nhà máy đã nâng công suất lên 200.000 m³/ngày đêm, đủ khả năng xử lý toàn bộ nước thải dọc sông.

Hai đường ống HDPE song song, đường kính D1200, dài gần 1,5 km dẫn nước từ Hồ Tây được "mở nắp". Ảnh: N. Huyền

Với hạng mục đập điều tiết, bổ cập nước sau xử lý (công suất 200.000-230.000m³/ngày đêm) đảm bảo xử lý triệt để toàn bộ nước thải trên sông Tô Lịch. Trước 20/9, nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá cũng sẽ được bổ cập cho sông Tô Lịch.

Như vậy cùng với nước từ hồ Tây và nước sau xử lý từ nhà máy Yên Xá sẽ bổ cập tạo dòng chảy trên sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm. Khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức vận hành với mực nước duy trì 3,5m.

Có mặt từ sáng sớm chứng kiến khoảnh khắc mở ống dẫn nước, ông Nguyễn Văn Thơ (51 tuổi, trú tại tổ 23 phường Nghĩa Đô) cho biết gia đình ông đã sinh sống ven bờ sông Tô Lịch từ nhiều thế hệ.

“Hồi tôi còn nhỏ, khi đó Nghĩa Đô thuộc huyện Từ Liêm, sông Tô Lịch còn được thả cá. Đám trẻ con trong làng thường rủ nhau đi câu cá hay bơi sang bờ sông bên kia. Mỗi chiều, người già trẻ nhỏ thường ra đây hóng mát.

Nước sông Tô Lịch chuyển từ máu đen sang xanh sau khi có nước Hồ Tây dẫn về. Ảnh: N. Huyền

Khoảng 20 năm nay sông trở nên ô nhiễm nặng nề, nhất là vào tháng 10-11 khi nước cạn, mùi hôi bốc lên nồng nặc, chẳng còn ai muốn ra đây hóng gió, tập thể dục”, ông Thơ nói.

Ông Thơ hy vọng với các biện pháp rốt ráo như xử lý nước thải từ các ống cống xả ra cùng với việc bổ cập nước từ Hồ Tây về, sông Tô Lịch sẽ xanh lại. Người dân sinh sống ở ven sông lại được thong dong hóng mát, buông câu mỗi ngày.

Ông Nguyễn Văn Thơ kỳ vọng dòng sông Tô Lịch xanh trở lại. Ảnh: N. Huyền